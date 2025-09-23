নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ডাকাতি, গ্রেপ্তার ৯

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ৯ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে লুট হওয়া অর্ধকোটি টাকার বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ একটি ট্রাক উদ্ধার করা হয়।
আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী র্যাব-১১-এর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন।
এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন জানান, ২১ সেপ্টেম্বর রাতে ফতুল্লায় নির্মাণাধীন ডিপিডিসির বিদ্যুৎকেন্দ্রে শ্রমিকদের পরিহিত পোশাকে প্রথমে ৩ ডাকাত প্রবেশ করে সিকিউরিটি গার্ডদের জিম্মি করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। পরে বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন নির্মাণের জন্য রক্ষিত কেব্ল, রিং নেটওয়ার্ক, ট্রান্সফরমার কেব্ল, তামার তারসহ আনুমানিক ৬৫ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ট্রাকে তুলে লুট করে পালিয়ে যায়।
এ ঘটনায় ফতুল্লা থানায় মামলা হলে র্যাব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে লুণ্ঠিত মালপত্র ও ডাকাত দলের সর্দার লিটনসহ ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ সময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১টি ট্রাক, খেলনা পিস্তল, চাকু, চাপাতি ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সর্দার লিটনের বিরুদ্ধে ৫টি ডাকাতি মামলা রয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে জন্য অভিযান চলছে।
