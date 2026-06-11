Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ফ্ল্যাট বাসায় বিস্ফোরণ, একই পরিবারের চারজনসহ দগ্ধ ৫

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে ফ্ল্যাট বাসায় বিস্ফোরণ, একই পরিবারের চারজনসহ দগ্ধ ৫
ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে একটি ফ্ল্যাট বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে একই পরিবারের চারজনসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকালে বন্দর উপজেলার মদনপুরে এই ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ৮ শতাংশ হযরত আলী (৮), ৪১ শতাংশ মিম (১৩), ৯০ শতাংশ সুলতানা (৩৫), ৩০ শতাংশ মান্নান (৫০) এবং ৭৭ শতাংশ সিয়াম (১৯) দগ্ধ হয়েছেন।

জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দগ্ধদের মধ্যে তিনজনকে জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এবং দুজনকে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বন্দর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন লিডার শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বিস্ফোরণের বিষয়টি আমাদের জানা নেই। এই বিষয়ে কেউ আমাদের অবগত করেনি।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবন্দর (নারায়ণগঞ্জ)ঢাকা বিভাগবিস্ফোরণ
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