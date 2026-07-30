Ajker Patrika
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ঝিনাইদহ

শৈলকুপায় রাইসকুকারে ভাত রান্নার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
শৈলকুপায় রাইসকুকারে ভাত রান্নার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় রাইসকুকারে ভাত রান্না করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে আফরোজা খাতুন (২৬) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত গৃহবধূ ওই গ্রামের শামীম হোসেনের স্ত্রী।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আজ সন্ধ্যায় রাইসকুকারে ভাত রান্নায় দিয়ে পাশের কক্ষে যান আফরোজা খাতুন। পরে পোড়া গন্ধ পেয়ে রাইসকুকারের ঢাকনা খুলে দেন তিনি। এ সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিটকে পড়লে রাইসকুকারে থাকা গরম পানি আফরোজার শরীরে পড়ে। পরে স্বজনেরা উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ছোঁয়া ইসরাইল বলেন, হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহশৈলকুপাবিদ্যুতায়িতনিহতখুলনা বিভাগজেলার খবর
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