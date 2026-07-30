Ajker Patrika
En
ফরিদপুর

ফরিদপুরে ৮ লাখ টাকার অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল ধ্বংস

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরে ৮ লাখ টাকার অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল ধ্বংস
ফরিদপুরে ৮ লাখ টাকার অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল ধ্বংস করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুরে পদ্মা নদীসহ বিভিন্ন জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষায় ও জলজ বাস্তুসংস্থান সুরক্ষার লক্ষ্যে দিনব্যাপী অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় প্রায় ৮ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয় এবং পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সদরপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবদুল্লাহিল আবরার। এর আগে গত বুধবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

মৎস্য কর্মকর্তা আবদুল্লাহিল আবরার জানান, উপজেলার পদ্মা নদীবেষ্টিত চর বালাশিয়ার বিভিন্ন জলাশয়ে অবৈধ চায়না দুয়ারি জালের বিরুদ্ধে এক বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। নদী ও জলাশয়ের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আবদুল্লাহিল আবরার আরও বলেন, এই অভিযানে ২১০-২২০টি অবৈধ জাল জব্দ করা হয়। পরবর্তী সময়ে রাতে উপজেলা পরিষদের পাশে জব্দ জাল আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে।

বিষয়:

ফরিদপুরসদরপুরঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত