Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ফের বাসায় বিস্ফোরণ, বাবা ও তিন ছেলে দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ১১ মে ২০২৬, ১২: ১৪
নারায়ণগঞ্জে ফের বাসায় বিস্ফোরণ, বাবা ও তিন ছেলে দগ্ধ
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আবারও একটি বাসায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাবা ও তিন ছেলে দগ্ধ হয়েছেন। গুরুতর অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১১ মে) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ফতুল্লার শিবু মার্কেটের পাশে কুতুবপুর রাখিবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন আব্দুল কাদের (৫০) এবং তাঁর তিন ছেলে মেহেদী (১৭), সাকিব (১৬) ও রাকিব (১৬)।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন সহকারী অধ্যাপক ডা. শাওন বিন রহমান জানান, আব্দুল কাদেরের শরীরের ৫৭ শতাংশ, মেহেদীর ১৮, সাকিবের ১৭ ও রাকিবের ২৫ শতাংশ পুড়ে গেছে। মেহেদী ও রাকিবের শ্বাসনালিও দগ্ধ হয়েছে। তাঁদের চারজনের অবস্থাই গুরুতর। ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দগ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী মো. ফারুক জানান, তিন ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে একতলা ভবনটিতে ভাড়া থাকেন আব্দুল কাদের। আজ সোমবার সকালে তাঁদের বাসায় বিকট একটি বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের শব্দে আশপাশের মানুষ জেগে ওঠে। তখন সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখেন, ওই বাড়িটির দরজা, জানলা ভেঙে পড়েছে। ঘরের ভেতর থেকে দগ্ধ অবস্থায় একে একে বের হচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

তিনি জানান, ওই বাসার গ্যাস লিকেজ হয়ে জমে থাকা গ্যাস থেকে অথবা ফ্রিজের কম্প্রেসার থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। তবে এটি কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না।

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধগ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জে তিন শিশুসন্তানসহ মা-বাবা দগ্ধ

জানা যায়, তাঁদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব উপজেলায়। আব্দুল কাদের অটোরিকশা চালান। ছেলে মেহেদী হালিম বিক্রি করে, সাকিব একটি কারখানায় কাজ করে এবং রাকিব চটপটি বিক্রি করে। ঘটনার সময় তিন ছেলে ও বাবা ঘুমিয়েছিলেন। আর তাঁদের মা রান্নার কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে ঘরের বাইরে ছিলেন। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তিনি।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জদগ্ধঢাকা বিভাগঢামেকফতুল্লাজেলার খবরগ্যাস বিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

মরুভূমিতে গোপনে ঘাঁটি করেছে ইসরায়েল—জানে না ইরাক

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

বিজয়ের শপথ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত স্ত্রী-সন্তানেরা, অভিনেত্রী তৃষাকে নিয়ে জল্পনা

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

পুলিশ সদস্যদের ওভারটাইম ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

চট্টগ্রামে পীরের দরবারের দৃশ্যকে ভারতে মসজিদে নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি দাবিতে প্রচার

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

সম্পর্কিত

সিরাজদিখানে বসতঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

সিরাজদিখানে বসতঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে ফের বাসায় বিস্ফোরণ, বাবা ও তিন ছেলে দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জে ফের বাসায় বিস্ফোরণ, বাবা ও তিন ছেলে দগ্ধ

ময়মনসিংহের নান্দাইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ময়মনসিংহের নান্দাইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রের মৃত্যু

নামের সঙ্গে মিল, ভুলবশত হত্যার শিকার স্কুলছাত্র

নামের সঙ্গে মিল, ভুলবশত হত্যার শিকার স্কুলছাত্র