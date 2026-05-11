প্রতিষ্ঠানের নামে সংবাদ সম্মেলন বিএনপির, জানেন না ঠিকাদার

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী রেলস্টেশনের স্লিপার বসানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে খবর প্রকাশের পর ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিএনপির নেতারা। তবে ওই ঠিকাদার জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। গতকাল রোববার বিকেলে আড়ানী রেলস্টেশন এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
এর আগে গতকাল আজকের পত্রিকায় ‘৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ’ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, বাঘার আড়ানী রেলস্টেশনের ১ নম্বর লাইনের পুরোনো কাঠের স্লিপার তুলে কংক্রিটের স্লিপার ও পাথর বসানোর কাজ পেয়েছে ঢাকার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস কনস্ট্রাকশন। তবে দলের লোককে ঠিকাদারি কাজের অংশীদার না করায় রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য আবু সাঈদ চাঁদ এই কাজ বন্ধ করে দেন। এ বিষয়ে ঠিকাদার আশরাফ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেছিলেন, ‘কার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এমপি নিষেধ করে গেছেন আর কাজ করবে? আমরা কাজ বন্ধ রেখে বিষয়টি পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান প্রকৌশলীকে জানিয়েছি।’
এই খবর প্রকাশের পর বিশ্বাস কনস্ট্রাকশনের সাইট ম্যানেজার স্থানীয় আব্দুল্লাহ আল হাসান ডাবলুকে দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি। ব্যানারে লেখা ছিল, ‘ঠিকাদারের পক্ষে আব্দুল্লাহ আল হাসান ডাবলু’। এ সংবাদ সম্মেলনস্থলের আশপাশে ছিলেন আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতি তোজাম্মেল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন লিটন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাসু, সাবেক সহসভাপতি মহিদুল ইসলাম জুয়েলসহ আরও কিছু দলীয় নেতা-কর্মী। সংবাদ সম্মেলনের পর এর ভিডিও আবু সাঈদ চাঁদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়।
এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের কথা স্বীকার করে আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতি তোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি। আয়োজক আমরাই এবং ওই কোম্পানির যিনি এমপ্লয়ি আছেন, তিনি।’
ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় মো. শুভ মিয়া (১৪) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার কানুরামপুর-ত্রিশাল সড়কের চরশ্রীরামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৩ মিনিট আগে
মায়ের জন্য ওষুধ কিনতে বাসা থেকে বের হয় স্কুলছাত্র ইয়াছিন আরাফাত (১৭)। ৯ মাস আগে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সূত্র উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নামের সঙ্গে মিল থাকায় ভুলবশত সন্দেহভাজন হিসেবে ইয়াছিনকে হত্যা করা হয়।২১ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্র মেরামতের জন্য ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার ৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয় প্রায় ৩৭ লাখ টাকা। সেই টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কৃষ্ণ চন্দ্র ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কবিতা নন্দীর বিরুদ্ধে।২৯ মিনিট আগে
স্ত্রী, তিন সন্তানসহ পাঁচজনকে হত্যার রাতে গৃহকর্তা ফোরকান মিয়ার (৪০) বাড়িতে মেহমান এসেছিল এবং দোকান থেকে তিনি পোলাওয়ের চাল এবং কিশমিশ কেনেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাশের বাড়ির একজন এসব তথ্য জানান।৩৮ মিনিট আগে