প্রতিষ্ঠানের নামে সংবাদ সম্মেলন বিএনপির, জানেন না ঠিকাদার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
বিএনপি নেতারা সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী রেলস্টেশনের স্লিপার বসানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে খবর প্রকাশের পর ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিএনপির নেতারা। তবে ওই ঠিকাদার জানিয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। গতকাল রোববার বিকেলে আড়ানী রেলস্টেশন এলাকায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

এর আগে গতকাল আজকের পত্রিকায় ‘৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ’ শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, বাঘার আড়ানী রেলস্টেশনের ১ নম্বর লাইনের পুরোনো কাঠের স্লিপার তুলে কংক্রিটের স্লিপার ও পাথর বসানোর কাজ পেয়েছে ঢাকার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস কনস্ট্রাকশন। তবে দলের লোককে ঠিকাদারি কাজের অংশীদার না করায় রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য আবু সাঈদ চাঁদ এই কাজ বন্ধ করে দেন। এ বিষয়ে ঠিকাদার আশরাফ উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেছিলেন, ‘কার ঘাড়ে কয়টা মাথা যে এমপি নিষেধ করে গেছেন আর কাজ করবে? আমরা কাজ বন্ধ রেখে বিষয়টি পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের প্রধান প্রকৌশলীকে জানিয়েছি।’

এই খবর প্রকাশের পর বিশ্বাস কনস্ট্রাকশনের সাইট ম্যানেজার স্থানীয় আব্দুল্লাহ আল হাসান ডাবলুকে দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিএনপি। ব্যানারে লেখা ছিল, ‘ঠিকাদারের পক্ষে আব্দুল্লাহ আল হাসান ডাবলু’। এ সংবাদ সম্মেলনস্থলের আশপাশে ছিলেন আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতি তোজাম্মেল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন লিটন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাসু, সাবেক সহসভাপতি মহিদুল ইসলাম জুয়েলসহ আরও কিছু দলীয় নেতা-কর্মী। সংবাদ সম্মেলনের পর এর ভিডিও আবু সাঈদ চাঁদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়।

এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের কথা স্বীকার করে আড়ানী পৌর বিএনপির সভাপতি তোজাম্মেল হক বলেন, ‘আমরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছি। আয়োজক আমরাই এবং ওই কোম্পানির যিনি এমপ্লয়ি আছেন, তিনি।’

