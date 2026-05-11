Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে বসতঘর থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে নিজ বসতঘর থেকে রুবেল হাওলাদার (৩৮) নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার (১০ মে) বিকেলে উপজেলার জৈনসার ইউনিয়নের চম্পকদি গ্রামের মোল্লাবাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রুবেল ওই গ্রামের আলিম হাওলাদারের ছেলে।

​পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে রুবেলের স্ত্রী ঘুম থেকে জেগে ঘরের আড়ার সঙ্গে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে রুবেলকে নিচে নামান। ধারণা করা হচ্ছে, ভোর ৪টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে যেকোনো সময় তিনি গলায় রশি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

​পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর পরিবারের সদস্যরা দাফনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তবে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। স্থানীয়দের ধারণা, দীর্ঘদিনের পারিবারিক কলহের জেরে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

