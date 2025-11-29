Ajker Patrika

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

সাবিত আল হাসান, নারায়ণগঞ্জ 
(ওপরে বা থেকে) মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু, নজরুল ইসলাম আজাদ, আজহারুল ইসলাম মান্নান, মাসুদুজ্জামান মাসুদ (নিচে বা থেকে) আনোয়ার হোসাইন মোল্লা, ইলিয়াস মোল্লা, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া ও আবদুল জব্বার।
(ওপরে বা থেকে) মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু, নজরুল ইসলাম আজাদ, আজহারুল ইসলাম মান্নান, মাসুদুজ্জামান মাসুদ (নিচে বা থেকে) আনোয়ার হোসাইন মোল্লা, ইলিয়াস মোল্লা, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া ও আবদুল জব্বার।

নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণার পর অন্তঃকোন্দল সামনে এসেছে। ঘোষিত চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই প্রার্থী বদলের জন্য একজোট হয়েছেন মনোনয়নবঞ্চিতরা। সভা, সমাবেশ, মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল করছেন তাঁরা। এদিকে আগে থেকেই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকা জামায়াতে ইসলামী এগিয়ে আছে প্রচারে। মাঠে আছে নতুন দল এনসিপিও।

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে বিএনপি প্রার্থী ঘোষণা করেনি। এই আসন শিল্প ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। ধারণা করা হচ্ছে, বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ থাকা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রার্থী মনির হোসেন কাসেমীকে দেওয়া হতে পারে এই আসনে জোটগত মনোনয়ন। তিনি মনোনয়ন পেলে নির্বাচন করতে হবে দলীয় প্রতীক খেজুরগাছ নিয়ে। বিপরীতে এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও মহানগরের আমির আব্দুল জব্বার। এনসিপি থেকে নির্বাচন করবেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব ও শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ আল আমিন। বিএনপি নিজের প্রার্থী না দিলে এই দুই দলের সঙ্গে বেশ ভালো লড়াই হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রাথমিক প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু। তিনি দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক। এই আসনের প্রার্থী নিয়ে এখনো বিরোধ দেখা যায়নি বিএনপির মধ্যে। মনোনয়ন পাওয়ার পর এই নেতার গণমিছিলে নারায়ণগঞ্জের অন্য নেতাদেরও দেখা গেছে। এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী আনোয়ার হোসাইন মোল্লা। আর এনসিপির মনোনয়নপ্রত্যাশী আছেন কয়েকজন। নির্বাচনী প্রচারের মাঠে আছেন তাঁরাও।

নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনে বিএনপির প্রার্থী ঢাকা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ। তবে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ায় দলের কোন্দল ব্যাপকভাবে সামনে এসেছে। তাঁর বিপক্ষে একজোট হয়ে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও মশাল মিছিল করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীদের একাংশ। এই কর্মীরা সাবেক এমপি আতাউর রহমান আঙ্গুর, কেন্দ্রীয় সহ-অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান সুমন এবং মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পারভীন আক্তারের অনুসারী।

এই বিভাজনের কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠছে জামায়াত। এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী দুপ্তারা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইলিয়াস মোল্লা। পাশাপাশি এনসিপির পক্ষ থেকে এই আসনে মনোনয়ন চেয়েছেন মাজহারুল হক কায়জার। তিনি বিএনপির সাবেক এমপি আতাউর রহমান আঙ্গুরের আত্মীয়। বিএনপির বিভক্তির সুযোগ নিতে পারেন তিনি।

নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁও) আসনে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নানের বিপক্ষে একজোট হয়েছেন বিএনপির সাত প্রার্থী। বিক্ষোভ, মশাল মিছিলের সঙ্গে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠিও দিয়েছেন একসঙ্গে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে আছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী রেজাউল করিম, সাবেক এমপি গিয়াস উদ্দিন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদসহ অনেকে। চিঠিতে বিএনপি নেতারাই উল্লেখ করেন, এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী ড. ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া জনপ্রিয়, বিপরীতে বিএনপির প্রার্থী বিতর্কিত।

নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর ও বন্দর উপজেলা) আসনে বিএনপিপন্থী ব্যবসায়ী মাসুদুজ্জামান মাসুদকে মনোনয়ন দিতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন একাধিক প্রার্থী। তাঁর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সাবেক এমপি আবুল কালাম, মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন খান, সদস্যসচিব ইউসুফ খান টিপু ও বিএনপিপন্থী ব্যবসায়ী আবু জাফর আহমেদ বাবুল একজোট হয়ে বিরোধিতা করছেন। এই চারজনই মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।

অন্যদিকে এই আসনে জামায়াতের প্রার্থী কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য মাঈনউদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি এনসিপি থেকে নির্বাচনে আগ্রহী ডাকসুর সাবেক জিএস ও ঢাবি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাকালীন আহ্বায়ক গোলাম মোস্তফা। আলোচনায় আছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য আহমেদুর রহমান তনু।

মহানগর জামায়াতের প্রচার সম্পাদক হাফেজ মোমিন বলেন, ‘আমরা নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি আসনেই শক্ত লড়াই দিতে প্রস্তুত। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকলে নারায়ণগঞ্জের অধিকাংশ আসনে আমরা জয়ী হব।’

বিএনপির বিরোধের বিষয়ে মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সবুর খান সেন্টু বলেন, ‘দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা বা বিষোদ্‌গার করলে দিন শেষে দলের ক্ষতি হয়। আমরা প্রত্যাশা করব, বৃহৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করে মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীরা দলের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। অন্যথায় দল কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগমনোনয়ননির্বাচনছাপা সংস্করণশেষ পাতাভোটের মাঠেজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

সৌদি থেকে আউট পাস যাত্রীদের মালামাল চুরির দায় কার—যা জানাল বেবিচক

‘তাড়াহুড়ো করে’ দুটি আইন পাসের পেছনে সরকারের ‘ভিন্ন উদ্দেশ্য’ দেখছে বিএনপি

হাসিনার ভাগ্যে কী আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

সম্পর্কিত

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী, মাদারীপুর
মাদারীপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে বাহারি ক্যাকটাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদারীপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে বাহারি ক্যাকটাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের হর্টিকালচার সেন্টারে ঢুকতেই চোখে পড়বে নানা রঙের, নানা ধরনের ক্যাকটাস। কোনোটি লাল, কোনোটি হলুদ, কোনোটি রংধনু রঙের। আর কোনোটি নরম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি কাঁটাভর্তি, কোনোটি কাঁটাহীন; অদ্ভুদ সব ক্যাকটাসের সমাহার। শোভা পাচ্ছে এ রকম দুই শ প্রজাতির ক্যাকটাস।

হর্টিকালচার সেন্টার জানায়, গাছপ্রেমীদের হাতে তুলনামূলক কমদামে বিচিত্র ক্যাকটাস তুলে দেওয়ার লক্ষ্যেই তাদের এই আয়োজন। ক্যাকটাসের চারা উৎপাদন করে সেগুলো বিক্রি করা হয়। গত দুই বছরে শুধু ক্যাকটাসই বিক্রি করা হয়েছে ৫ লাখ টাকার।

মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর ইউনিয়নের মোস্তফাপুর বড় ব্রিজ এলাকায় মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারটি অবস্থিত। সংশ্লিষ্টরা জানান, সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ আশুতোষ কুমার বিশ্বাস প্রথমে তাঁর ব্যক্তি উদ্যোগে ক্যাকটাস সংগ্রহ শুরু করেছিলেন। পরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্যাকটাস সংগ্রহ করা হয়। এতে দুই বছরেই দুই শ প্রজাতির ক্যাকটাস শোভা পাচ্ছে এই সেন্টারে। এখন দেশের বিভিন্ন জেলাতেও এখান থেকে কিনে নেওয়া হচ্ছে ক্যাকটাস।

কর্তৃপক্ষ জানায়, সংগ্রহ করা বিভিন্ন প্রজাতির ক্যাকটাস থেকে বর্তমানে চারা উৎপাদনের কাজ চলছে। এগুলো তৈরির জন্য আলাদাভাবে দুটি ক্যাকটাস হাউস তৈরি করা হয়েছে। কিছু ক্যাকটাস আছে যেগুলোর বীজ থেকে, কিছু আছে যেগুলোর কাণ্ড থেকে গাছ বানানো হচ্ছে। আগামী বছরের মার্চে এগুলো বিক্রির উপযোগী হবে। গত দুই বছরে ক্যাকটাস বিক্রি হয়েছে ৫ লাখ টাকার।

বিচিত্র ক্যাকটাসের মধ্যে রয়েছে, চকলেট, পদ্মসেজী, ওপানশিয়া, ইউফরবিয়া টুলিয়রেনসিস, ডিভাইন, বিশপ’স ক্যাপ, র‌্যাটস টেইল, ফেইরি ক্যাসেল, ম্যামিলারিয়া, অ্যাস্ট্রোফাইটাম, রেইনবো, ওল্ড লেডি, হেমাটো, ব্রেইন, পিনাট, বানানা, বান্নি, ইচিনোপসিস, ক্যাটস টেইল, স্টেপেলিয়া, জিমনোক্যাকটাস, ফেরো ক্যাকটাস, গোল্ডেন ব্যারেল, লাভাভিয়া, কোরাল, ইউফরবিয়া, ওল্ডম্যান, নোটো, প্যারোডিয়া, ক্রিস্টেড, লেডি ফিঙ্গার, মাংকিটেইল ক্যাকটাস।

মাদারীপুরের ইতিহাস গবেষক সুবল বিশ্বাস বলেন, মাদারীপুরের হর্টিকালচারে দুই শ প্রজাতির ক্যাকটাস আছে; যা দেখতে খুবই সুন্দর। একসঙ্গে এত ক্যাকটাস সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।

হর্টিকালচার সেন্টারে ঘুরতে আসা ফারজানা ইমু বলেন, ‘এখানে এলে মন ভরে যায়। এত এত প্রজাতির গাছ দেখে মন ভরে যায়।’

মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ আশুতোষ কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘প্রকারভেদে ক্যাকটাসের বিভিন্ন দাম হয়ে থাকে। সাধারণত ক্যাকটাসের দাম বেশি হয়। অনেকের ইচ্ছে থাকলেও দামের জন্য কিনতে পারেন না। তাই আমরা সংগ্রহ করা ক্যাকটাস থেকে চারা বানিয়ে থাকি। অল্প দামে ক্যাকটাসপ্রেমীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই আমরা গত দুই বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি।’

বিষয়:

মাদারীপুরগবেষকঢাকা বিভাগছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

সৌদি থেকে আউট পাস যাত্রীদের মালামাল চুরির দায় কার—যা জানাল বেবিচক

‘তাড়াহুড়ো করে’ দুটি আইন পাসের পেছনে সরকারের ‘ভিন্ন উদ্দেশ্য’ দেখছে বিএনপি

হাসিনার ভাগ্যে কী আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

­যশোর প্রতিনিধি
যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়া বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। ১৩টি পদের মধ্যে সভাপতি-সম্পাদকসহ ১১টি পদ পেয়েছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ২টি পেয়েছেন জামায়াত-সমর্থিত লইয়ার্স কাউন্সিলের প্রার্থীরা। ভোট গণনা শেষে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মোহসীন আলী।

জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেরুল হক সাবুর নেতৃত্বে ১১ সদস্য ফোরাম ঘোষণা করে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম। ভোট গ্রহণের দুদিন আগে বাম গণতান্ত্রিক আইনজীবী ফোরামের দুজন প্রার্থীকে যুক্ত করে পূর্ণ প্যানেল ঘোষণা করে এই ফোরাম।

অন্যদিকে জামায়াত-সমর্থিত প্যানেলও বিএনপি ঘরানার আবু মোর্তজা ছোটকে সেক্রেটারি প্রার্থী করে গঠন করেন লতিফ-ছোট ঐক্য পরিষদ। তবে সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ব্যারিস্টার কাজী রেফাত রেজওয়ান সেতু।

বিএনপি-সমর্থিত ফোরাম থেকে বিজয়ী যাঁরা

সহসভাপতির দুই পদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ও বাসুদেব বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক পদে নূর আলম পান্নু, সহকারী সম্পাদক সেলিম রেজা ও আশরাফুল আলম। গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে জয়ী কামরুল হাসান সোহেল।

কার্যকরী সদস্যের ৫টি পদের তিনটিতে বিএনপি এবং দুটিতে জামায়াত সমর্থিতরা জয়লাভ করেছেন। বিএনপি-সমর্থিত রেহেনা খাতুন, মঞ্জুরুল মাহমুদ লিটু ও মৌলুদা পারভীন। জামায়াত-সমর্থিত শফিকুল ইসলাম ও আজহারুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, এবারের নির্বাচনে ১৩ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ২১ জন প্রার্থী। এর মধ্যে বিএনপি-সমর্থিত সাবু-গফুর ঐক্য প্যানেলের ১৩ প্রার্থী, জামায়াত-সমর্থিত লতিফ-ছোট ঐক্য পরিষদের ৭ প্রার্থী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন কাজী রেফাত রেজওয়ান সেতু।

বিষয়:

যশোরযশোর সদরবিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচনআইনজীবীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

সৌদি থেকে আউট পাস যাত্রীদের মালামাল চুরির দায় কার—যা জানাল বেবিচক

‘তাড়াহুড়ো করে’ দুটি আইন পাসের পেছনে সরকারের ‘ভিন্ন উদ্দেশ্য’ দেখছে বিএনপি

হাসিনার ভাগ্যে কী আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

বেতাগী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
শুক্রবার উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নের মোল্লার হাট এলাকায় নিজ বাড়িতে বিএনপির নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
শুক্রবার উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নের মোল্লার হাট এলাকায় নিজ বাড়িতে বিএনপির নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার বেতাগী উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাহাবুবুল আলম সুজন মল্লিকের মা কহিনূর বেগম বার্ধক্যের কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় বরিশালের একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি ১ ছেলে, ১ মেয়েসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় উপজেলার মোকামিয়া ইউনিয়নের মোল্লার হাট এলাকায় নিজ বাড়িতে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

জানাজায় অংশ নেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও বরগুনা ২ আসনের ধানের শীষ মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম মনি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর উত্তরের শুরা সদস্য ও বরগুনা-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদ, বেতাগী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির মল্লিক, সদস্যসচিব গোলাম সরোয়ার রিয়াদ খান, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কে এম মাহফুজুর রহমানসহ আরও অনেকে।

সাবেক চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম সুজন মল্লিকের মায়ের মৃত্যুতে বরগুনা জেলা ও বেতাগী উপজেলা বিএনপির নেতারা শোক প্রকাশ করেন।

বিষয়:

বরগুনাবিএনপিমৃত্যুবরিশাল বিভাগবেতাগীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

সৌদি থেকে আউট পাস যাত্রীদের মালামাল চুরির দায় কার—যা জানাল বেবিচক

‘তাড়াহুড়ো করে’ দুটি আইন পাসের পেছনে সরকারের ‘ভিন্ন উদ্দেশ্য’ দেখছে বিএনপি

হাসিনার ভাগ্যে কী আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

ইতালিতে খুনের আড়াই মাস পর এল মরদেহ, কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্বজনেরা

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ইতালিতে খুন হওয়া মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাগর বালার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে এলে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইতালিতে খুন হওয়া মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার সাগর বালার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে এলে স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার পাখুল্লা গ্রামের সাগর বালা ইতালিতে খুন হওয়ার আড়াই মাস পর তাঁর লাশ এল গ্রামের বাড়িতে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে লাশ গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছালে পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়স্বজন কান্নায় ভেঙে পড়েন।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় আড়াই বছর আগে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম ইউনিয়নের পাখুল্লা গ্রামের কৃষক কুমোদ বালার ছেলে সাগর বালা লিবিয়ার ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি পৌঁছান। সেখানে দুই বছর ধরে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করছিলেন। ইতালিতে থাকা অবস্থায় তিনি গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হন। নিখোঁজের আট দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর সাগর বালার খণ্ডিত মরদেহ একটি পার্কের ভেতর থেকে উদ্ধার করে ইতালির পুলিশ। মরদেহটি কালো একটি ব্যাগে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিহত সাগর বালার বাবা কুমোদ বালা জানান, হত্যার ঘটনার প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিসহ নানা তৎপরতা চালিয়েছে ইতালির পুলিশ। মরদেহের পাশ থেকে সাগরের ব্যবহার করা একটি বৈদ্যুতিক বাইসাইকেলও উদ্ধার করে তারা। তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন আইনিপ্রক্রিয়া শেষে ছেলের লাশ আমরা পেয়েছি। এখন আমরা আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।’

বিষয়:

মাদারীপুরঢাকা বিভাগরাজৈরজেলার খবরইতালিলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

সৌদি থেকে আউট পাস যাত্রীদের মালামাল চুরির দায় কার—যা জানাল বেবিচক

‘তাড়াহুড়ো করে’ দুটি আইন পাসের পেছনে সরকারের ‘ভিন্ন উদ্দেশ্য’ দেখছে বিএনপি

হাসিনার ভাগ্যে কী আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

জরায়ুহীন হয়ে জন্মেছিলেন, তাঁর হয়ে সন্তান জন্ম দিলেন প্রিয় বন্ধু

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

৪০ লাখের পর নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও ২০ লাখ দাবি

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

মুখ ফিরিয়েছে বাংলাদেশ, পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ইমরানকে সরানোর খেসারত: পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর নীরব অভ্যুত্থান, দেশ শাসনের নয়া মডেল

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

ডায়াবেটিস রোগীদের ৬টি অপরিহার্য সঙ্গী

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

নারায়ণগঞ্জের চার আসন: বিএনপির বিরোধের জেরে সম্ভাবনা দেখছে জামায়াত

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

লাল-হলুদ-রংধনু রঙের ক্যাকটাসে ভরা বাগান

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

যশোর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বিএনপিপন্থী প্যানেলের নিরঙ্কুশ জয়

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল

বিএনপি নেতা সুজন মল্লিকের মায়ের ইন্তেকাল