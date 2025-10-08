Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

মেট্রোরেলসহ ৫ দফা দাবিতে নাসিকের নগর ভবন ঘেরাও, স্মারকলিপি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
পাঁচ দফা দাবিতে আজ বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের সামনে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাঁচ দফা দাবিতে আজ বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের সামনে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেট্রোরেল বাস্তবায়নসহ পাঁচ দফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) নগর ভবন ঘেরাও ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ নামের একটি সংগঠন আজ বুধবার দুপুরে নগর ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে।

এ সময় নগর ভবনের সামনে মানববন্ধনও করেন তাঁরা। মানববন্ধনে জনভোগান্তিহীন পরিকল্পিত উন্নয়ন, মেট্রোরেল বাস্তবায়ন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্গন্ধবিহীন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ না করা পর্যন্ত পানি কর প্রত্যাহার, গলাচিপা জামতলা মাসদাইর ও গুদারাঘাট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, ‘আমরা পাঁচ দফা দাবিতে নগর ভবন ঘেরাও করেছি। আমাদের বর্তমান প্রশাসক যথেষ্ট গতিশীল। তবে আমরা সব বিভাগে এই গতিশীলতা আশা করি। আমরা চাই, সিটি করপোরেশন যেন অতীতের মতো মানুষের পাশে থাকে।’

মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ আরও বলেন, ‘আমরা জনভোগান্তিহীন উন্নয়ন চাই। আমরা দেখছি, ঠিকাদারদের ধীরগতির কারণে ড্রেন সংস্কারের দুই মাসের কাজ ছয় মাসেও শেষ হচ্ছে না। ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। আমরাও জানি, উন্নয়নকালে কিছুটা ভোগান্তি হয়। তবে এটা মাসের পর মাস চলতে পারে না। আমরা ১৫ দিনের সময় দিচ্ছি। এরপরে প্রয়োজনে আমরা আমরণ অনশন করব।’

মানববন্ধন শেষে ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপি গ্রহণের সময় প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জনারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনজেলার খবরমানববন্ধনদুর্ভোগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

শহিদুল আলমকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েল

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

সোনার দামে সর্বোচ্চ রেকর্ড, আউন্সপ্রতি ছাড়াল ৪০০০ ডলার

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান সাথী

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান সাথী

চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

সড়ক দিয়ে গেলেন উপদেষ্টা, পর্দা টানিয়ে আবর্জনার স্তূপ আড়াল

সড়ক দিয়ে গেলেন উপদেষ্টা, পর্দা টানিয়ে আবর্জনার স্তূপ আড়াল

টেকনাফে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস, ৩৭ রোহিঙ্গা ও বাড়ির মালিক আটক

টেকনাফে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস, ৩৭ রোহিঙ্গা ও বাড়ির মালিক আটক