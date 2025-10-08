মেট্রোরেলসহ ৫ দফা দাবিতে নাসিকের নগর ভবন ঘেরাও, স্মারকলিপি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
মেট্রোরেল বাস্তবায়নসহ পাঁচ দফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) নগর ভবন ঘেরাও ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ নামের একটি সংগঠন আজ বুধবার দুপুরে নগর ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় নগর ভবনের সামনে মানববন্ধনও করেন তাঁরা। মানববন্ধনে জনভোগান্তিহীন পরিকল্পিত উন্নয়ন, মেট্রোরেল বাস্তবায়ন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্গন্ধবিহীন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ না করা পর্যন্ত পানি কর প্রত্যাহার, গলাচিপা জামতলা মাসদাইর ও গুদারাঘাট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি জানানো হয়।
সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, ‘আমরা পাঁচ দফা দাবিতে নগর ভবন ঘেরাও করেছি। আমাদের বর্তমান প্রশাসক যথেষ্ট গতিশীল। তবে আমরা সব বিভাগে এই গতিশীলতা আশা করি। আমরা চাই, সিটি করপোরেশন যেন অতীতের মতো মানুষের পাশে থাকে।’
মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ আরও বলেন, ‘আমরা জনভোগান্তিহীন উন্নয়ন চাই। আমরা দেখছি, ঠিকাদারদের ধীরগতির কারণে ড্রেন সংস্কারের দুই মাসের কাজ ছয় মাসেও শেষ হচ্ছে না। ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। আমরাও জানি, উন্নয়নকালে কিছুটা ভোগান্তি হয়। তবে এটা মাসের পর মাস চলতে পারে না। আমরা ১৫ দিনের সময় দিচ্ছি। এরপরে প্রয়োজনে আমরা আমরণ অনশন করব।’
মানববন্ধন শেষে ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপি গ্রহণের সময় প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
