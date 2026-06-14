সারা দেশে হাজার শয্যার ২০টি হাসপাতাল নির্মাণ করতে যাচ্ছে সরকার: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্য খাতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করছে সরকার। এ পরিকল্পনার আওতায় সারা দেশে ২০টি হাসপাতাল হবে। এর মধ্যে নারীদের জন্য দুটি দেড় হাজার শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। বাকি ১৮টি হাসপাতাল হবে এক হাজার শয্যার। এসব হাসপাতালে কিডনি ডায়ালাইসিস, স্তন ও জরায়ু ক্যানসার চিকিৎসা, পঙ্গুত্ব পুনর্বাসন, মাতৃসেবা ও সাধারণ চিকিৎসার সুবিধা থাকবে। আজ রোববার নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে আইসিইউ ইউনিট উদ্বোধনকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন এ কথা বলেন।
এ সময় ভার্চুয়ালি আরও ৯টি জেলা সদর হাসপাতালেও আইসিইউ ইউনিট উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের, যার মধ্যে ৮০ হাজার হবেন নারী। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্ক্রিনিং ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেবেন। সরকারের লক্ষ্য হলো মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি হাসপাতালে অত্যাধুনিক পাঁচটি করে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে এবং জরুরি রোগী পরিবহনের জন্য চারটি হেলিকপ্টার সংযুক্ত করা হবে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মো. আবুল কালাম, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান, নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ, নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান মাশুকুল ইসলাম রাজীব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী এবং জেলা সিভিল সার্জন আবুল ফজল মুহাম্মদ মুশিউর রহমান।
বগুড়ার ধুনট উপজেলার আড়িয়ামারা খালের পানিতে তলিয়ে নিখোঁজ হওয়া মারজিয়া খাতুন (৬) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর আজ রোববার সকালে খালের পানিতে ভেসে ওঠে তার মরদেহ।১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ঘরে ঢুকে এ্যানি বড়ুয়া ও তার মেয়ে প্রিয়ন্তী বড়ুয়াকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আহত হয়েছে পাঁচ বছরের শিশু প্রিয়াস বড়ুয়া। অটোরিকশার চুক্তিপত্র ও ১ লাখ ১৭ হাজার টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ডের প্রাথমিক ধারণা পুলিশের। অভিযুক্ত তেজপ্রিয় বড়ুয়া পলাতক।১৯ মিনিট আগে
কুড়িগ্রামের উলিপুরে কাঁঠাল পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কয়সার আলী (৬০) নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার ধরণীবাড়ী ইউনিয়নের মধুপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
তাদের হাসপাতালে নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম জানান, দগ্ধ সালমান মাদ্রাসার শিক্ষক। মারুফ হিফজ বিভাগে ও খাইরুল কিতাব বিভাগে পড়াশোনা করে। সকালে তিনজন ছাদে মাদ্রাসার একটি ব্যানার টানাতে যায়। এ সময় ব্যানারটি সঙ্গে বাইরের তারের সংস্পর্শে তারা বিদ্যুতায়িত হয়। এ সময় তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান ঝলসে যা৩১ মিনিট আগে