Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

ওভারপাস থেকে নিচে পড়ল ট্রাক, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জে ওভারপাস থেকে ট্রাক নিচে পড়ে এক ইজিবাইকচালক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার ভুইঘড় বাস টার্মিনাল এলাকায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম মোহর উদ্দিন মিয়া (৬৫)। তিনি ভুইগড়ে স্থানীয় একটি গ্যারেজে বসবাস করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, চাষাঢ়া থেকে সাইনবোর্ডের দিকে যাওয়া একটি ট্রাক ভুইঘর ওভারপাসে ওঠার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। মুহূর্তেই ট্রাকটি ফ্লাইওভার থেকে নিচে পড়ে যায়। এতে এক ইজিবাইকচালক গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠান।

দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের ট্রাফিক পরিদর্শক (প্রশাসন) আব্দুল করিম জানান, দুপুরে সাইনবোর্ডগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভুইগড় ওভারপাস থেকে নিচে পড়ে যায়। এ সময় মোহর উদ্দিন মিয়া নামের এক ইজিবাইকচালক আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক বলেন, আহত মোহর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি মাথায় আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সংশ্লিষ্ট থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঅটোরিকশাঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি স্কুল-কলেজে কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃত্ব হারাল পরিচালনা পর্ষদ

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগ ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, অপবাদে কেঁদেছেন কর্মচারীও

খাগড়াছড়ি সহিংসতা: ‘ভুয়া ধর্ষণ’ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন হান্নান মাসউদ

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

সাবেক এমপি ফয়জুর রহমান বাদল ও তামান্না নুসরাত বুবলী গ্রেপ্তার

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মুচলেকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন হান্নান মাসউদ, সেই রাব্বি ফের চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক‎

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

মোদিকে একহাত নিলেন পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধান

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

কারাবন্দী সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের মৃত্যু

সম্পর্কিত

গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা

গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা

এক বছরে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ১০ ভাগ নিচে নেমে গেছে: বিএনএনসি ডিজি

এক বছরে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ১০ ভাগ নিচে নেমে গেছে: বিএনএনসি ডিজি

ওভারপাস থেকে নিচে পড়ল ট্রাক, নিহত ১

ওভারপাস থেকে নিচে পড়ল ট্রাক, নিহত ১

৬৬ শতাংশ নারী পোশাকশ্রমিকের বিয়ে অপ্রাপ্ত বয়সে

৬৬ শতাংশ নারী পোশাকশ্রমিকের বিয়ে অপ্রাপ্ত বয়সে