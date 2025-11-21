ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নরসিংদীর মাধবদীতে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।
স্থানীয়দের সূত্রমতে, উপজেলার পাইনাদি নতুন মহল্লায় দুটি, মুক্তিনগর টায়ার মার্কেট গলিতে একটি, নিমাইকাশারি এলাকায় একটি, হিরাঝিল আবাসিক এলাকায় তিনটি, রনি সিটিতে দুটি, কলসি বিল্ডিং এলাকায় একটি, ভূমিপল্লিতে একটি, আটি হাউজিং এলাকার ৫ নম্বর রোডে দুটি এবং ২ নম্বর রোডে একটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূমিকম্প শুরু হতেই ভবনগুলো তীব্রভাবে দুলতে থাকে। এতে আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। কিছু ভবন সামান্য হেলে গেছে।
সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল আবাসিক এলাকার সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনের নিচতলায় বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। ঘটনার পর ফাটল দেখতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।
স্কুলের ইংলিশ মিডিয়াম শাখার ইনচার্জ কামাল উদ্দিন বলেন, ‘আজ বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালে ভূমিকম্পে ভবন কেঁপে ওঠে। এ সময় স্কুলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনি। কেউ আহত হয়নি। তবে ভবনের সামনে একটি দেয়ালে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
অভিভাবক রাজু আহমেদ বলেন, ‘সকালে আমার ছেলে এখানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আসে। ভূমিকম্প শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেন। তবে বাচ্চারা একটু ভয় পেয়েছে, আর স্কুল ভবনে একটি বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
পাইনাদি নতুন মহল্লার ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের এলাকার মসজিদের সামনে একটি ভবনে বেশ বড় ফাটল ধরেছে এবং নিচতলায় একটি থাইয়ের দোকানে কিছু গ্লাস ভেঙে গেছে।’
টায়ার মার্কেট এলাকার সুমন বলেন, ভূমিকম্পের পর টায়ার মার্কেটের পেছনের বাড়িতে বড় ফাটল ধরেছে এবং এই বাড়ির ভেতরে কিছু টাইলস উঠে গেছে।
ভূমিপল্লি এলাকার তামান্না বলেন, ‘আমাদের এই আবাসিক এলাকায় একটি ভবনে ফাটল ধরেছে, তবে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।’
সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং এলাকার সোলেমান বলেন, ‘আমাদের এখানে একটি ভবন আরেকটি ভবনের ওপর হেলে পড়েছে। এতে এখন দুটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের উচিত ঝুঁকির মাত্রা যাচাই করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা।’
জানতে চাইলে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাইনি। তবে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় স্কুলসহ বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়েছি। আদমজী ও শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। এখন তদন্ত করে বাকি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়েছে। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। মূলত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাজ হলো ফায়ার সার্ভিসের, তবুও ঘটনাস্থলগুলোতে পুলিশ কাজ করছে।’
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নরসিংদীর মাধবদীতে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।
স্থানীয়দের সূত্রমতে, উপজেলার পাইনাদি নতুন মহল্লায় দুটি, মুক্তিনগর টায়ার মার্কেট গলিতে একটি, নিমাইকাশারি এলাকায় একটি, হিরাঝিল আবাসিক এলাকায় তিনটি, রনি সিটিতে দুটি, কলসি বিল্ডিং এলাকায় একটি, ভূমিপল্লিতে একটি, আটি হাউজিং এলাকার ৫ নম্বর রোডে দুটি এবং ২ নম্বর রোডে একটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূমিকম্প শুরু হতেই ভবনগুলো তীব্রভাবে দুলতে থাকে। এতে আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। কিছু ভবন সামান্য হেলে গেছে।
সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল আবাসিক এলাকার সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনের নিচতলায় বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। ঘটনার পর ফাটল দেখতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।
স্কুলের ইংলিশ মিডিয়াম শাখার ইনচার্জ কামাল উদ্দিন বলেন, ‘আজ বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালে ভূমিকম্পে ভবন কেঁপে ওঠে। এ সময় স্কুলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনি। কেউ আহত হয়নি। তবে ভবনের সামনে একটি দেয়ালে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
অভিভাবক রাজু আহমেদ বলেন, ‘সকালে আমার ছেলে এখানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আসে। ভূমিকম্প শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেন। তবে বাচ্চারা একটু ভয় পেয়েছে, আর স্কুল ভবনে একটি বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
পাইনাদি নতুন মহল্লার ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের এলাকার মসজিদের সামনে একটি ভবনে বেশ বড় ফাটল ধরেছে এবং নিচতলায় একটি থাইয়ের দোকানে কিছু গ্লাস ভেঙে গেছে।’
টায়ার মার্কেট এলাকার সুমন বলেন, ভূমিকম্পের পর টায়ার মার্কেটের পেছনের বাড়িতে বড় ফাটল ধরেছে এবং এই বাড়ির ভেতরে কিছু টাইলস উঠে গেছে।
ভূমিপল্লি এলাকার তামান্না বলেন, ‘আমাদের এই আবাসিক এলাকায় একটি ভবনে ফাটল ধরেছে, তবে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।’
সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং এলাকার সোলেমান বলেন, ‘আমাদের এখানে একটি ভবন আরেকটি ভবনের ওপর হেলে পড়েছে। এতে এখন দুটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের উচিত ঝুঁকির মাত্রা যাচাই করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা।’
জানতে চাইলে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাইনি। তবে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় স্কুলসহ বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়েছি। আদমজী ও শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। এখন তদন্ত করে বাকি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়েছে। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। মূলত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাজ হলো ফায়ার সার্ভিসের, তবুও ঘটনাস্থলগুলোতে পুলিশ কাজ করছে।’
সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নরসিংদীর মাধবদীতে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।
স্থানীয়দের সূত্রমতে, উপজেলার পাইনাদি নতুন মহল্লায় দুটি, মুক্তিনগর টায়ার মার্কেট গলিতে একটি, নিমাইকাশারি এলাকায় একটি, হিরাঝিল আবাসিক এলাকায় তিনটি, রনি সিটিতে দুটি, কলসি বিল্ডিং এলাকায় একটি, ভূমিপল্লিতে একটি, আটি হাউজিং এলাকার ৫ নম্বর রোডে দুটি এবং ২ নম্বর রোডে একটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূমিকম্প শুরু হতেই ভবনগুলো তীব্রভাবে দুলতে থাকে। এতে আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। কিছু ভবন সামান্য হেলে গেছে।
সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল আবাসিক এলাকার সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনের নিচতলায় বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। ঘটনার পর ফাটল দেখতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।
স্কুলের ইংলিশ মিডিয়াম শাখার ইনচার্জ কামাল উদ্দিন বলেন, ‘আজ বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালে ভূমিকম্পে ভবন কেঁপে ওঠে। এ সময় স্কুলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনি। কেউ আহত হয়নি। তবে ভবনের সামনে একটি দেয়ালে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
অভিভাবক রাজু আহমেদ বলেন, ‘সকালে আমার ছেলে এখানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আসে। ভূমিকম্প শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেন। তবে বাচ্চারা একটু ভয় পেয়েছে, আর স্কুল ভবনে একটি বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
পাইনাদি নতুন মহল্লার ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের এলাকার মসজিদের সামনে একটি ভবনে বেশ বড় ফাটল ধরেছে এবং নিচতলায় একটি থাইয়ের দোকানে কিছু গ্লাস ভেঙে গেছে।’
টায়ার মার্কেট এলাকার সুমন বলেন, ভূমিকম্পের পর টায়ার মার্কেটের পেছনের বাড়িতে বড় ফাটল ধরেছে এবং এই বাড়ির ভেতরে কিছু টাইলস উঠে গেছে।
ভূমিপল্লি এলাকার তামান্না বলেন, ‘আমাদের এই আবাসিক এলাকায় একটি ভবনে ফাটল ধরেছে, তবে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।’
সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং এলাকার সোলেমান বলেন, ‘আমাদের এখানে একটি ভবন আরেকটি ভবনের ওপর হেলে পড়েছে। এতে এখন দুটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের উচিত ঝুঁকির মাত্রা যাচাই করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা।’
জানতে চাইলে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাইনি। তবে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় স্কুলসহ বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়েছি। আদমজী ও শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। এখন তদন্ত করে বাকি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়েছে। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। মূলত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাজ হলো ফায়ার সার্ভিসের, তবুও ঘটনাস্থলগুলোতে পুলিশ কাজ করছে।’
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।
এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নরসিংদীর মাধবদীতে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।
স্থানীয়দের সূত্রমতে, উপজেলার পাইনাদি নতুন মহল্লায় দুটি, মুক্তিনগর টায়ার মার্কেট গলিতে একটি, নিমাইকাশারি এলাকায় একটি, হিরাঝিল আবাসিক এলাকায় তিনটি, রনি সিটিতে দুটি, কলসি বিল্ডিং এলাকায় একটি, ভূমিপল্লিতে একটি, আটি হাউজিং এলাকার ৫ নম্বর রোডে দুটি এবং ২ নম্বর রোডে একটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূমিকম্প শুরু হতেই ভবনগুলো তীব্রভাবে দুলতে থাকে। এতে আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। কিছু ভবন সামান্য হেলে গেছে।
সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল আবাসিক এলাকার সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনের নিচতলায় বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। ঘটনার পর ফাটল দেখতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।
স্কুলের ইংলিশ মিডিয়াম শাখার ইনচার্জ কামাল উদ্দিন বলেন, ‘আজ বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালে ভূমিকম্পে ভবন কেঁপে ওঠে। এ সময় স্কুলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনি। কেউ আহত হয়নি। তবে ভবনের সামনে একটি দেয়ালে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
অভিভাবক রাজু আহমেদ বলেন, ‘সকালে আমার ছেলে এখানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আসে। ভূমিকম্প শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেন। তবে বাচ্চারা একটু ভয় পেয়েছে, আর স্কুল ভবনে একটি বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’
পাইনাদি নতুন মহল্লার ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের এলাকার মসজিদের সামনে একটি ভবনে বেশ বড় ফাটল ধরেছে এবং নিচতলায় একটি থাইয়ের দোকানে কিছু গ্লাস ভেঙে গেছে।’
টায়ার মার্কেট এলাকার সুমন বলেন, ভূমিকম্পের পর টায়ার মার্কেটের পেছনের বাড়িতে বড় ফাটল ধরেছে এবং এই বাড়ির ভেতরে কিছু টাইলস উঠে গেছে।
ভূমিপল্লি এলাকার তামান্না বলেন, ‘আমাদের এই আবাসিক এলাকায় একটি ভবনে ফাটল ধরেছে, তবে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।’
সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং এলাকার সোলেমান বলেন, ‘আমাদের এখানে একটি ভবন আরেকটি ভবনের ওপর হেলে পড়েছে। এতে এখন দুটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের উচিত ঝুঁকির মাত্রা যাচাই করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা।’
জানতে চাইলে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাইনি। তবে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় স্কুলসহ বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়েছি। আদমজী ও শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। এখন তদন্ত করে বাকি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়েছে। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। মূলত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাজ হলো ফায়ার সার্ভিসের, তবুও ঘটনাস্থলগুলোতে পুলিশ কাজ করছে।’
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৬ মিনিট আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।১২ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৬ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩৫ মিনিট আগে
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই যুবকের মাথা ও মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ও জমাট রক্ত রয়েছে। তাঁর পরনে কালো রঙের হুডিজাতীয় শীতবস্ত্র ও জিনসের প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কেউই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।
এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজিব আহমেদ বলেন, ‘লাশের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই যুবকের মাথা ও মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ও জমাট রক্ত রয়েছে। তাঁর পরনে কালো রঙের হুডিজাতীয় শীতবস্ত্র ও জিনসের প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কেউই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।
এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজিব আহমেদ বলেন, ‘লাশের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।১ দিন আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।১২ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৬ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩৫ মিনিট আগে
গাজীপুর প্রতিনিধি
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে গাকৃবি।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গাকৃবি টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) র্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অর্জন করেছে গৌরবময় অবস্থান। আবার উরি র্যাঙ্কিং ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে প্রথম হয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন’ ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাকৃবির অবস্থান ৭৭তম। সাম্প্রতিক কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে ২৮ বছরে পদার্পণকারী সেন্টার অব এক্সিলেন্সখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি। টানা তিন বছর ধরে ইউজিসির এপিএ মূল্যায়নেও হয়েছে প্রথম। অন্যদিকে গাকৃবির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৩টি ফসলের উন্নত জাত এবং ২০টির বেশি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রতীকী বার্তা প্রেরণ করে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে ৩৬ জুলাই চত্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীদের সমবেত অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ৩৬ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।
সেখানে দিবসের ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হানের পরিচালনায় বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ময়নুল হক, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. সফিউল ইসলাম আফ্রাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. আবদুল্লাহ্ মৃধা।
এ সময় উপাচার্য বলেন, গাকৃবি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। ২৮ বছরের পথচলায় আমরা অর্জনের যে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছি, তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের সম্মানিত গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা দায়িত্ববান, আমরা সম্ভাবনাময় এবং আমরা বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গাকৃবি আগামী দিনে দেশের কৃষি-শিক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করবে। সবার প্রতি আমার আহ্বান আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক, গবেষণাবান্ধব ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব।
অন্যদিকে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের উদ্যাপন পরিণত হয় আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত উৎসবে।
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে গাকৃবি।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গাকৃবি টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) র্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অর্জন করেছে গৌরবময় অবস্থান। আবার উরি র্যাঙ্কিং ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে প্রথম হয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন’ ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাকৃবির অবস্থান ৭৭তম। সাম্প্রতিক কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে ২৮ বছরে পদার্পণকারী সেন্টার অব এক্সিলেন্সখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি। টানা তিন বছর ধরে ইউজিসির এপিএ মূল্যায়নেও হয়েছে প্রথম। অন্যদিকে গাকৃবির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৩টি ফসলের উন্নত জাত এবং ২০টির বেশি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রতীকী বার্তা প্রেরণ করে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে ৩৬ জুলাই চত্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীদের সমবেত অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ৩৬ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।
সেখানে দিবসের ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হানের পরিচালনায় বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ময়নুল হক, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. সফিউল ইসলাম আফ্রাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. আবদুল্লাহ্ মৃধা।
এ সময় উপাচার্য বলেন, গাকৃবি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। ২৮ বছরের পথচলায় আমরা অর্জনের যে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছি, তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের সম্মানিত গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা দায়িত্ববান, আমরা সম্ভাবনাময় এবং আমরা বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গাকৃবি আগামী দিনে দেশের কৃষি-শিক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করবে। সবার প্রতি আমার আহ্বান আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক, গবেষণাবান্ধব ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব।
অন্যদিকে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের উদ্যাপন পরিণত হয় আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত উৎসবে।
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।১ দিন আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৬ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৬ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩৫ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।
বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। তল্লাশিকালে যুবকের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী ট্রেনের ওই টিকিট দুটি জব্দ করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড পাওয়া যায়নি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আখতারুজ্জামান লিটন বলেন, ‘বিজিবি এক ভারতীয় নাগরিককে থানায় এনেছে। মামলা হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।
বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। তল্লাশিকালে যুবকের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী ট্রেনের ওই টিকিট দুটি জব্দ করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড পাওয়া যায়নি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আখতারুজ্জামান লিটন বলেন, ‘বিজিবি এক ভারতীয় নাগরিককে থানায় এনেছে। মামলা হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।১ দিন আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৬ মিনিট আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।১২ মিনিট আগে
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা।৩৫ মিনিট আগে
প্রতিনিধি রাবি
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। প্রতিবেদন লেখার সময় (বিকেল পৌনে ৫টা) পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘বৈষম্যবিরোধী বাংলায়, স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই’, ‘৪৭ মারা রোডম্যাপ, বাতিল চাই করতে হবে’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে যা একদম অযৌক্তিক। আমরা এই সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’
আরেক আন্দোলনকারী এবং শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘এগারো শ মার্কের লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। লিখিত পরীক্ষার দুই মাস আগে রুটিন প্রকাশ করার কথা থাকলেও পিএসসি এবার এক মাস আগে সেটা করেছে। অর্থাৎ পিএসসি নিজেই নিজের রোডম্যাপ লঙ্ঘন করেছে। তারা ৪৬তম বিসিএসকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় পরপর তিনবার পিছিয়েছে।’
শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের সকলে সংহতি জানালেও পিএসসির টনক নড়েনি। আমরা চাই যেন লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানো হয়, যাতে আমরা সিলেবাস শেষ করে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি।’
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। প্রতিবেদন লেখার সময় (বিকেল পৌনে ৫টা) পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘বৈষম্যবিরোধী বাংলায়, স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই’, ‘৪৭ মারা রোডম্যাপ, বাতিল চাই করতে হবে’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে যা একদম অযৌক্তিক। আমরা এই সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’
আরেক আন্দোলনকারী এবং শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘এগারো শ মার্কের লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। লিখিত পরীক্ষার দুই মাস আগে রুটিন প্রকাশ করার কথা থাকলেও পিএসসি এবার এক মাস আগে সেটা করেছে। অর্থাৎ পিএসসি নিজেই নিজের রোডম্যাপ লঙ্ঘন করেছে। তারা ৪৬তম বিসিএসকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় পরপর তিনবার পিছিয়েছে।’
শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের সকলে সংহতি জানালেও পিএসসির টনক নড়েনি। আমরা চাই যেন লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানো হয়, যাতে আমরা সিলেবাস শেষ করে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি।’
ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।১ দিন আগে
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি৬ মিনিট আগে
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।১২ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।২৬ মিনিট আগে