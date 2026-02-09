স্ত্রী-সন্তানসহ সাংবাদিক মোজাম্মেল বাবুর ১১ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ

৭১ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমডি সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবু ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং স্ত্রী অপরাজিতা হক ও মেয়ে শাবাবা ইশায়াত হকের ১১টি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩ কোটি ৮৯ লাখ টাকা অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
দুদকের উপপরিচালক বায়োজিদুর রহমান খান তাঁদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদন থেকে দেখা যায়, সাংবাদিক মোজাম্মেল হক বাবুর ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আটটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ৩ কোটি ৬৬ লাখ, অপরাজিতা হকের দুটি ব্যাংক হিসাবে থাকা ২২ লাখ এবং শাবাবার একটি ব্যাংক হিসাবে থাকা এক লাখ টাকা অবরুদ্ধ চেয়ে আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত এ আবেদন মঞ্জুর করেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, মোজাম্মেল হক ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের বেশ কিছু অস্থাবর সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা ওই সব অস্থাবর সম্পদ অর্জনের কোনো সুস্পষ্ট উৎস পাওয়া যায়নি। সম্পদসমূহ নানাভাবে হস্তান্তর/স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রকৃত উৎস আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে—যা মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ।
এই অভিযোগ অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে, অভিযুক্তরা হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা করছেন। হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় ব্যাংক হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।
