নড়াইল

বাসায় এসে সন্ত্রাসীরা হত্যার হুমকি দিচ্ছে: নড়াইলের স্বতন্ত্র প্রার্থী

নড়াইল প্রতিনিধি 
বাসায় এসে সন্ত্রাসীরা হত্যার হুমকি দিচ্ছে: নড়াইলের স্বতন্ত্র প্রার্থী
নিজ বাসায় সংবাদ সম্মেলন করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক বি এম নাগিব হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইল-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক বি এম নাগিব হোসেন বলেছেন, নির্বাচনের লড়াই থেকে সরিয়ে দিতে তাঁকে ভয়ভীতি ও হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গত বুধবার দিবাগত রাতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা তাঁর বাসায় এসে হুমকি দিয়ে গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলার কালিয়া উপজেলার দক্ষিণ যোগানিয়া গ্রামে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করে এসব অভিযোগ করেন তিনি।

জিয়া পরিষদ নেতা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক নাগিব জানান, বুধবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ছয়-সাতজন অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মাইক্রোবাসে করে তাঁর বাসার সামনে আসে। তারা ডিবি পরিচয়ে ডাকাডাকি করে তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। সন্দেহ হওয়ায় তিনি ঘর থেকে বের হননি। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা গালিগালাজ করে বাড়ির গেটে সজোরে আঘাত করে এবং তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। অধ্যাপক নাগিব আরও জানান, সন্ত্রাসীরা আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে ফাঁকা গুলি ছুড়েছে বলে প্রতিবেশীদের কাছে তিনি শুনেছেন। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কারণেই এই হুমকি পাওয়ার দাবি করেন তিনি।

নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম বলেন, ঘটনা জানার পর পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খুলনা বিভাগসন্ত্রাসীনির্বাচননড়াইলস্বতন্ত্র প্রার্থীহুমকিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
