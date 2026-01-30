Ajker Patrika
যশোর

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মনিরামপুরে ৪ প্রার্থীর অর্থদণ্ড

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মনিরামপুরে ৪ প্রার্থীর অর্থদণ্ড
মনিরামপুরের শ্যামকুড় ও চালুয়াহাটি ইউনিয়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের মনিরামপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে গাছে ব্যানার ঝুলানো ও ব্যানারে আলোকসজ্জা করায় চার প্রার্থীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত উপজেলার শ্যামকুড় ও চালুয়াহাটি ইউনিয়নে পাঁচটি অভিযান চালানো হয়। এ সময় প্রার্থীদের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মনিরামপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহির দায়ান আমিন ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাওমীদ হাসান এসব অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত প্রার্থীরা হলেন, ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রশিদ আহমদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী কলস প্রতীকের মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাস্টার জয়নাল আবেদীন এবং লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী এম এ হালিম। তাঁদের মধ্যে ধানের শীষের প্রার্থী ১৫ হাজার টাকা এবং কলস, লাঙ্গল ও হাতপাখার প্রার্থী পাঁচ হাজার টাকা করে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছেন।

এসি ল্যান্ড মাহির দায়ান আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদের পাশে গাছে ব্যানার ঝুলানো ও চিনাটোলা বাজারে ধানের শীষের প্রার্থী রশিদ আহম্মেদের ছবিতে আলোকসজ্জা করায় পৃথক অভিযানে প্রার্থীর স্থানীয় প্রতিনিধিকে ৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা করে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অভিযানে শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদের প্রবেশদ্বারে কলস মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থীর ব্যানার ঝুলানোর অপরাধে তাঁর প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্যামকুড়ে গাছে ব্যানার ঝুলানোর অপরাধে লাঙ্গল মার্কার প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা ও চালুয়াহাটি এলাকায় একই অপরাধে হাতপাখার প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়:

যশোরমনিরামপুরখুলনা বিভাগনির্বাচনআচরণবিধিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্কুলছাত্রকে হত্যা: ফেনীতে ছাত্রদল কর্মীসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

প্রয়োজনে ইরান থেকে নিজেদের বিজ্ঞানীদের সরিয়ে নিতে প্রস্তুত রাশিয়া

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

গণভোটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট চাওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ: ইসি

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইমরান খান কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

ইরানে মার্কিন হামলার ৭ সম্ভাব্য পরিণতি

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

তৃতীয় দফায় বাড়ল আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

সম্পর্কিত

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মনিরামপুরে ৪ প্রার্থীর অর্থদণ্ড

আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মনিরামপুরে ৪ প্রার্থীর অর্থদণ্ড

শেরপুরে এএসআইয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

শেরপুরে এএসআইয়ের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জামিন ছাড়াই কারামুক্তি পাওয়া হত‍্যা মামলার ৩ আসামি গ্রেপ্তার

জামিন ছাড়াই কারামুক্তি পাওয়া হত‍্যা মামলার ৩ আসামি গ্রেপ্তার

কুমিল্লা ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল: অনিয়মে রুগ্‌ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান

কুমিল্লা ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল: অনিয়মে রুগ্‌ণ সেবাপ্রতিষ্ঠান