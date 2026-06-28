নড়াইলে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের

নড়াইলে ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে প্রাণ হারাল স্কুলছাত্র হুসাইন। ঘটনাটি ঘটেছে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার নোয়াগ্রাম দক্ষিণপাড়ার বিলে। হুসাইন ওই গ্রামের প্রবাসী সাবু শেখের ছেলে এবং স্থানীয় শাহবাগ ইউনাইটেড একাডেমির সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। এদিকে ছেলের মৃত্যুর খবরে মালয়েশিয়া থেকে ছুটে এসেছেন তার বাবা।
পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা জানান, শনিবার (২৭ জুন) বিকেলে হুসাইন ও তার সমবয়সী চারজন মিলে বাড়ির পাশে ফুটবল খেলছিল। এর মধ্যে হুসাইন স্থানীয় দোকান থেকে চকলেট ও কেক নিয়ে বিলের দিকে ঘুড়ি ওড়াতে যায়। হঠাৎ করে নাটাই থেকে সুতা কেটে গেলে ঘুড়ির পেছনে ছুটতে থাকে হুসাইন। ফুটবল খেলা শেষে হুসাইনের সমবয়সী তিনজন বিলের দিকে শাপলা তুলতে যায়। এ সময় তারা দেখতে পায়, বিলের নরম মাটিতে হুসাইনের মাথা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার করে আশপাশের লোকজন ডাকার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হুসাইনের মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন।
কালিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দিবাকর সরকার জানান, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। হুসাইনের গলায় ঘুড়ির সুতা প্যাঁচানো ছিল। এ ছাড়া শরীরে আঘাতের তেমন কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। পরিবারের দাবিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া আইনি প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। হুসাইনের মৃত্যুর খবর শুনে তার প্রবাসী বাবা বাড়িতে এসেছেন। রোববার বিকেলে হুসাইনের দাফন হওয়ার কথা রয়েছে।
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