মশা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছি, সামনে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা রয়েছে: ডিএনসিসি প্রশাসক

‘মশা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছি’ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। তিনি বলেছেন, ‘মশা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছি, তারপরও সামনে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাদের আহ্বান জানাব নিজেদের বাসাবাড়ি পরিষ্কার রাখবেন। ডেঙ্গু থেকে মুক্ত থাকতে হলে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।’
আজ রোববার বনানীর কড়াইল বস্তি সংলগ্ন এরশাদ মাঠে আয়োজিত জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২৬-এর উদ্বোধনকালে প্রশাসক এ সব কথা বলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব আব্দুর রহমান সানি বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।
ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, সিটি করপোরেশন থেকে সাধ্য অনুযায়ী প্রতিদিন মশার ওষুধ ছিটাই, বিকেল বেলা ফগিং করি যাতে, মশা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। আনাচে-কানাচে পানি জমে মশার লার্ভা সৃষ্টি হচ্ছে। এখন থেকে আমাদের স্লোগান ‘শনিবারের অঙ্গীকার, বাসা-বাড়ি করি পরিষ্কার।’
ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের বিষয়ে প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান জানান, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন আওতাধীন ১০টি অঞ্চলের ৫৪টি ওয়ার্ডে মোট ১৯০৫টি এবং অস্থায়ীভাবে ১৮৫১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ানো হচ্ছে এবং এই কার্যক্রম আগামী তিন দিন অব্যাহত থাকবে।
রাজশাহী মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মীর তারেক এক রিকশাচালক হত্যা মামলার আসামি। তিনি জামিন নেননি। পুলিশও গ্রেপ্তার করেনি। গতকাল শনিবার রাতে একটি ভবনে তিনি অবস্থান করছিলেন। পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ভবনটি ঘিরে ফেলে। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরাও পুলিশকে ঘিরে ধরে স্লোগান দিতে থাকেন।৩ মিনিট আগে
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