Ajker Patrika
নড়াইল

নড়াইল-১, ২: একটিতে বিএনপি, আরেকটিতে জামায়াত বিজয়ী

নড়াইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১: ২৭
বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম ও অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চু। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নড়াইল-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম ৯৯ হাজার ৯৭৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মো. ওবায়দুল্লাহ কায়সার পেয়েছেন ৭৫ হাজার ২২৫ ভোট।

এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মাওলানা আব্দুল আজিজ ৬ হাজার ৩৫২ ভোট, জাতীয় পার্টির মিল্টন মোল্যা ৪৫১ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক বি এম নাগিব হোসেন ১ হাজার ১১৩, লে. কর্নেল (অব.) এস এম সাজ্জাদ হোসেন ৮৯৮, সুকেশ সাহা আনন্দ ৮৬৪ ও মো. উজ্জ্বল মোল্যা ২৩০ ভোট পেয়েছেন।

নড়াইল-২ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চু ১ লাখ ১৮ হাজার ১৪২ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মনিরুল ইসলাম কলস প্রতীকে পেয়েছেন ৭৮ হাজার ৪৫৭ ভোট। এ ছাড়া বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ ৪৫ হাজার ৪৬৩, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী অধ্যক্ষ মাওলানা তাজুল ইসলাম ৪ হাজার ৭২৯, জাতীয় পার্টির খন্দকার ফায়েকুজ্জামান ফিরোজ ৬৮৮, গণঅধিকার পরিষদের মো. নুর ইসলাম ৩৩৯, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের প্রার্থী মো. শোয়েব আলী ২২০ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোসা. ফরিদা ইয়াসমীন ২১৯ ভোট পেয়েছেন।

নড়াইল জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম বৃহস্পতিবার দিবাগত গভীর রাতে ভোট গণনা শেষে এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

বিষয়:

বিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
