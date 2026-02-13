জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জুলাই সনদে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে পূরণ করবে বিএনপি। তিনি বলেন, ‘আমরা জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা কাজগুলো শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের যে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে, তা-ও পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা হবে।’
আজ শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ি এলাকায় পৈতৃক বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘রংপুর বিভাগে জামায়াত বেশি আসন পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কিন্তু দিনাজপুর জেলায় জামায়াত একটি আসনও পায়নি। বৃহত্তর দিনাজপুরের ১১টি আসনের সব কটিতে বিএনপি জয়লাভ করেছে।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দেশের মানুষ অত্যন্ত সুন্দর, শান্তিপ্রিয় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এই জয় যেমন আমাদের জন্য আনন্দের, তেমনি এতে মিশে আছে গভীর বেদনা। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া থাকলে আজ এই আনন্দ আরও বহুগুণ বেড়ে যেত। যিনি সারা জীবন গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সেই নেত্রী আজ আমাদের মাঝে নেই—এটি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয়।’
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ শেষে মির্জা ফখরুল স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফলাফলে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।১০ মিনিট আগে
নাটোরের ৪টি আসনের সব কটিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু, নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর) আসনে আব্দুল আজিজ।৩৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুরের পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থীরা। শুধু চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী এম এ হান্নান। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক (ডিসি) মো. নাজমুল...৪৩ মিনিট আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আরোপিত কিছু বিধিনিষেধ এখনো বহাল রয়েছে। এর মধ্যে মোটরসাইকেল চলাচলে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। অনুমোদন ছাড়া যানবাহন নিয়ে চলাচলে আছে সীমাবদ্ধতা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সড়কে টহল জোরদার রেখেছে।১ ঘণ্টা আগে