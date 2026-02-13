Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব: মির্জা ফখরুল
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জুলাই সনদে দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে পূরণ করবে বিএনপি। তিনি বলেন, ‘আমরা জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা কাজগুলো শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের যে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব রয়েছে, তা-ও পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা হবে।’

আজ শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও শহরের কালীবাড়ি এলাকায় পৈতৃক বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘রংপুর বিভাগে জামায়াত বেশি আসন পাওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কিন্তু দিনাজপুর জেলায় জামায়াত একটি আসনও পায়নি। বৃহত্তর দিনাজপুরের ১১টি আসনের সব কটিতে বিএনপি জয়লাভ করেছে।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দেশের মানুষ অত্যন্ত সুন্দর, শান্তিপ্রিয় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এই জয় যেমন আমাদের জন্য আনন্দের, তেমনি এতে মিশে আছে গভীর বেদনা। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া থাকলে আজ এই আনন্দ আরও বহুগুণ বেড়ে যেত। যিনি সারা জীবন গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সেই নেত্রী আজ আমাদের মাঝে নেই—এটি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয়।’

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ শেষে মির্জা ফখরুল স্থানীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওঠাকুরগাঁও সদরজুলাই সনদমির্জা আব্বাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

হাঁস প্রতীকে বাজিমাত রুমিন ফারহানার

হাঁস প্রতীকে বাজিমাত রুমিন ফারহানার

জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব: মির্জা ফখরুল

জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, তার সবগুলোই পূরণ করব: মির্জা ফখরুল

নাটোরের ৪ আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা জয়ী

নাটোরের ৪ আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা জয়ী

চাঁদপুরের চারটিতে বিএনপি, একটিতে স্বতন্ত্রের জয়

চাঁদপুরের চারটিতে বিএনপি, একটিতে স্বতন্ত্রের জয়