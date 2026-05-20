নড়াইলে হত্যা মামলার আসামিদের হামলায় বাদীপক্ষের ৩ নারী আহতের অভিযোগ

নড়াইল সদর উপজেলার বড়কুলা গ্রামে বাবা-ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা মামলার আসামিদের হামলায় বাদীপক্ষের তিন নারীর আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আজ বুধবার (২০ মে) সকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে। আহত নারীরা হলেন হাবিল শেখের স্ত্রী পারভীন বেগম (৫০), ফেরদৌসের স্ত্রী সারুপা বেগম (৩০) ও একই গ্রামের গৃহবধূ সেলিনা (২৬)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে প্রতিপক্ষের হাতে বড়কুলা গ্রামের খলিল শেখ ও তাঁর পুত্রসহ তিনজন নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ এনে সিঙ্গাশোলপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান খায়েরুজ্জামান খায়ের ও তাঁর দলীয় লোকজনকে আসামি করা হয়।
আহত পারভীন বেগম জানান, হত্যা মামলায় আসামি হওয়ার পর খায়েরুজ্জামান খায়ের ও তাঁর লোকজন তাঁদের নামে হওয়া মামলা তুলে নিতে বাদীপক্ষের লোকজনকে হুমকি দিয়ে আসছিলেন। ভোর ৬টার দিকে খলিল শেখ পক্ষের কয়েক নারী মিলে হাঁটাহাঁটির সময় হঠাৎ করে পেছন থেকে প্রতিপক্ষের পাঁচ-ছয়জন সন্ত্রাসী এসে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় ধারালো অস্ত্রের কোপে ও লাঠি দিয়ে পেটালে তিন নারী গুরুতর আহত হয়। স্বজনেরা আহত নারীদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে এনে ভর্তি করেন।
নড়াইল সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অজয় কুমার জানান, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পাবনার বেড়া উপজেলার প্রয়াত পাখিবন্ধু আকাশকলি দাসের গড়ে তোলা পাখির অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। গত সোমবার আদালত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পাবনা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, মৎস্য বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ দেন।১২ মিনিট আগে
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। প্রায় সব সাধারণ শিক্ষার্থী গতকাল মঙ্গলবার রাতেই গ্রামের বাড়ি চলে গেছেন। ‘লাল কার্ড’ ও ‘ব্লকেড’ কর্মসূচির পর গতকাল বিকেলে ডুয়েটে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ বা ক্যাম্পাসে পুরোপুরি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণার পর আজ বুধবার...২৫ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়ায় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মো. তানজিম ছারোয়ার নির্জন হত্যা মামলায় ৪ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় পাঁচ আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।৩৯ মিনিট আগে
রাজশাহীতে অটোরিকশাচালক মামুনুর রশিদ হত্যা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে আরএমপির গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে তাঁকে চেতনানাশক খাইয়ে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ছিনতাই করা অটোরিকশাসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে