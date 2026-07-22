নড়াইলে শিশু ধর্ষণ ও হত্যা মামলার আসামি রবিউল দুই দিনের রিমান্ডে

নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা মামলার একমাত্র আসামি রবিউল সিকদারের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজয় কুমার কুন্ডু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আজ বুধবার সকাল থেকে তার রিমান্ড শুরু হয়েছে।
ওসি অজয় কুমার কুন্ডু জানান, গতকাল মঙ্গলবার পুলিশ আসামি রবিউল সিকদারের বিরুদ্ধে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। পরে সদর আমলী আদালতের বিচারক মারুফ হাসান দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার বিকেলে নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের একটি গ্রামে পাঁচ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর প্রতিবেশী রবিউল সিকদারের ঘর থেকে কাঁথা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত রাজমিস্ত্রি রবিউল সিকদার রবিকে গতকাল সকাল ৯টার দিকে দত্তপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
ওইদিন সকালেই নিহত শিশুটির বাবা বাদী হয়ে রবিউল সিকদারকে আসামি করে নড়াইল সদর থানায় মামলা দায়ের করেন।
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