Ajker Patrika
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দিনাজপুর

দিনাজপুরে ইজিবাইকচালক নবিরুল হত্যায় জড়িতদের শাস্তি দাবি

বিরামপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
দিনাজপুরে ইজিবাইকচালক নবিরুল হত্যায় জড়িতদের শাস্তি দাবি
ইজিবাইকচালক মো. নবিরুল ইসলাম হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন। আজ বুধবার দুপুরে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার দুর্গাপুর বড় বটগাছসংলগ্ন দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের ইজিবাইকচালক মো. নবিরুল ইসলাম (৪০) হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেছে গ্রামবাসী। আজ বুধবার (২২ জুলাই) দুপুর ১২টায় দুর্গাপুর বড় বটগাছসংলগ্ন দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কে এ কর্মসূচি হয়।

মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধের কারণে দূরপাল্লার বাস, ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহন আটকা পড়ে। সড়কের উভয় পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের নবিরুল হত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৮ জুলাই রাতে ফুলবাড়ী উপজেলার উত্তর লক্ষ্মীপুর এলাকায় ইজিবাইক ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন নবিরুল ইসলাম। পরদিন সকালে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় নিহত নবিরুলের চাচা মো. নুরুল ইসলাম বাদী হয়ে ফুলবাড়ী থানায় হত্যা ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলা করেন। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিষয়:

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