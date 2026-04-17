Ajker Patrika
নওগাঁ

রাণীনগরে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
শ্রীদাম কুমার মণ্ডল। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর রাণীনগরে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শ্রীদাম কুমার মণ্ডল (৪২) নামের এক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ছাত্রীকে যৌন হয়রানির বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় ঘেরাও করে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও থানা-পুলিশ গিয়ে শিক্ষকদের মুক্ত করেন। এ ঘটনায় গতকাল রাত ৮টার দিকে ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। শিক্ষক শ্রীদাম কুমার মণ্ডল উপজেলার দেউলা মানিকহার উচ্চবিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষক ও নওগাঁর আত্রাই উপজেলার তিলাবুদুরী গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৮ এপ্রিল দেউলা মানিকহার উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে এক ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের কমনরুমে একা পেয়ে সহকারী শিক্ষক শ্রীদাম যৌন হয়রানি করেন। এরপর ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী বাড়িতে ফিরে বিষয়টি তার পরিবারের লোকজনকে জানায়। পরে ঘটনা জানাজানি হলে গতকাল বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগীর স্বজন, সহপাঠী ও স্থানীয় লোকজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করে শিক্ষক শ্রীদাম মণ্ডলের বিচার দাবি করেন। একপর্যায়ে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিলা ইয়াসমিন ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সহকারী কমিশনার ওই শিক্ষকের সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং শিক্ষকদের মুক্ত করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল চন্দ্র প্রাং বলেন, ‘বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীদামের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।’

অভিযোগের বিষয়ে জানতে শিক্ষক শ্রীদাম কুমার মণ্ডলের মোবাইল ফোনে কয়েকবার কল দিলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। ফলে তাঁর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিলা ইয়াসমিন বলেন, ‘এর আগেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন এবং সেটা সে সময় ধামচাপা দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। ফলে এবার যেন এ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া না হয় এবং সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে স্থানীয়রা বিদ্যালয় ঘেরাও করে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে শিক্ষক শ্রীদাম এদিন বিদ্যালয়ে ছিলেন না। পরে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে স্থানীয়রা শান্ত হন এবং শিক্ষকদের মুক্ত করা হয়।’

ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান বলেন, ‘ছাত্রীকে যৌন হয়রানির বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষক শ্রীদাম মণ্ডলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আগামী রোববার তাঁর কাছে সাময়িক বরখাস্তের পত্র পাঠানো হবে। এ ছাড়া এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নওগাঁশিক্ষকঅভিযোগরাজশাহী বিভাগযৌন হয়রানিজেলার খবরছাত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

