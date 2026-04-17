রাণীনগরে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত

নওগাঁর রাণীনগরে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে শ্রীদাম কুমার মণ্ডল (৪২) নামের এক শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ছাত্রীকে যৌন হয়রানির বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় ঘেরাও করে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও থানা-পুলিশ গিয়ে শিক্ষকদের মুক্ত করেন। এ ঘটনায় গতকাল রাত ৮টার দিকে ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। শিক্ষক শ্রীদাম কুমার মণ্ডল উপজেলার দেউলা মানিকহার উচ্চবিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষক ও নওগাঁর আত্রাই উপজেলার তিলাবুদুরী গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৮ এপ্রিল দেউলা মানিকহার উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে এক ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের কমনরুমে একা পেয়ে সহকারী শিক্ষক শ্রীদাম যৌন হয়রানি করেন। এরপর ভুক্তভোগী ওই ছাত্রী বাড়িতে ফিরে বিষয়টি তার পরিবারের লোকজনকে জানায়। পরে ঘটনা জানাজানি হলে গতকাল বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগীর স্বজন, সহপাঠী ও স্থানীয় লোকজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করে শিক্ষক শ্রীদাম মণ্ডলের বিচার দাবি করেন। একপর্যায়ে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করলে পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিলা ইয়াসমিন ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সহকারী কমিশনার ওই শিক্ষকের সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং শিক্ষকদের মুক্ত করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার রাত ৮টা নাগাদ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল চন্দ্র প্রাং বলেন, ‘বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীদামের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে শিক্ষক শ্রীদাম কুমার মণ্ডলের মোবাইল ফোনে কয়েকবার কল দিলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। ফলে তাঁর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিলা ইয়াসমিন বলেন, ‘এর আগেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন এবং সেটা সে সময় ধামচাপা দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয়দের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। ফলে এবার যেন এ ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া না হয় এবং সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে স্থানীয়রা বিদ্যালয় ঘেরাও করে শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে শিক্ষক শ্রীদাম এদিন বিদ্যালয়ে ছিলেন না। পরে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে স্থানীয়রা শান্ত হন এবং শিক্ষকদের মুক্ত করা হয়।’
ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাকিবুল হাসান বলেন, ‘ছাত্রীকে যৌন হয়রানির বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় শিক্ষক শ্রীদাম মণ্ডলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আগামী রোববার তাঁর কাছে সাময়িক বরখাস্তের পত্র পাঠানো হবে। এ ছাড়া এ বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বনপাড়ায় নির্মাণাধীন পাওয়ার গ্রিডে ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয় কারাগারে বসে। জামিনে মুক্ত হয়ে রুহুল আমিন (৩৮) ও মো. সৈকত আলী (২৫) নামের দুজন ডাকাতির ঘটনায় নেতৃত্ব দেন। ডাকাতির পর তাঁরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আট জেলায় অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।৮ মিনিট আগে
কৃষকেরা জানান, মৌসুমের শুরুতে ধানে তেমন কোনো রোগবালাই ছিল না। তবে শিষ বের হওয়ার সময় ধানগাছের পাতার আগা থেকে শুকিয়ে ধীরে ধীরে পুরো গাছে ছড়িয়ে পড়ছে রোগটি। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন আগাছানাশক ছিটিয়ে গাছ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগের প্রভাব বাড়তে থাকলেও কৃষকদের পরামর্শ দিতে মাঠপর্যায়ে কৃষি বিভাগের ব্লক সুপ২১ মিনিট আগে
বাগেরহাটের ফকিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। চলতি বছরের ২ জানুয়ারি থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত সাড়ে তিন মাসে অন্তত ১১ জন নিহত ও ৪৬ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের বড় অংশই মোটরসাইকেল আরোহী ও পথচারী। অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে মহাসড়কে।২২ মিনিট আগে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) সয়েল, ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ডিসিপ্লিনের উদ্যোগে ‘সয়েল, ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রেজিলিয়েন্স ইন দ্য কোস্টাল জোন অব বাংলাদেশ আন্ডার আ চেঞ্জিং ক্লাইমেট’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের...১ ঘণ্টা আগে