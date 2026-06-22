পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে বিদেশি পর্যটক হেনস্তার ঘটনায় যুবক আটক

নওগাঁর বদলগাছীতে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে এক চীনা পর্যটককে হেনস্তা করে ভিডিও ধারণ ও তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় আব্দুল মাবুত নামের এক যুবককে আটক করেছে ট্যুরিস্ট পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে আটক করা হয়। পরে প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে বদলগাছী থানায় হস্তান্তর করা হয়।
আব্দুল মাবুত জয়পুরহাট জেলার চন্ডিপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তিনি ‘হিরো নানা’ নামে পরিচিত।
ট্যুরিস্ট পুলিশ জানায়, সম্প্রতি পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার পরিদর্শনে আসা এক চীনা পর্যটককে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। এ সময় ওই পর্যটকের ভিডিও ধারণ করা হয়। পরে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
ট্যুরিস্ট পুলিশ আরও জানায়, ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তারা বিষয়টি তদন্ত শুরু করে। তদন্তের অংশ হিসেবে অভিযুক্ত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।
প্রায় ৩০ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বিদেশি পর্যটককে আব্দুল মাবুত বিভিন্ন ধরনের আপত্তিকর প্রশ্ন করছেন। তিনি সেগুলো না বোঝায় আরও বাজে ভাষা ও গালিগালাজ করে কথা বলেন তিনি। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়।
পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কাস্টডিয়ান মোহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের সুনাম নষ্ট হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। বদলগাছী থানায় তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বদলগাছী থানার পরিদর্শক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে চীনা পর্যটককে হেনস্তার ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা তাহির ইবনে মোহাম্মদ নয়ন বলেন, ‘একজন বিদেশি পর্যটকের আমাদের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে হেনস্তা হওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখলাম, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। একজন আটক হওয়ার খবর শুনেছি। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের সবাইকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
আরেক বাসিন্দা রেজাউন নবী স্যান্ডু বলেন, ‘পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানাই। সেই সঙ্গে যারা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের সুনাম নষ্ট করছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।’
আব্দুল মাবুতের ছেলে রাফি বলেন, ‘আমার বাবা বিষয়টি বুঝতে পারেননি। মজার ছলে আমরা এই ভিডিওটি ধারণ করেছি।’
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