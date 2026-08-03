Ajker Patrika
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নওগাঁ

নওগাঁর আত্রাই: ভবন ঝুঁকিপূর্ণ, ত্রিপল টানিয়ে পাঠদান

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
নওগাঁর আত্রাই: ভবন ঝুঁকিপূর্ণ, ত্রিপল টানিয়ে পাঠদান
বিদ্যালয়ের খোলা জায়গায় ত্রিপল টানিয়ে পাঠদান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর আত্রাইয়ের বৈঠাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ফলে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে খোলা জায়গায় ত্রিপল টানিয়ে পাঠদান চলছে। রোদ-বৃষ্টি আর কক্ষসংকটে পড়ালেখা করতে গিয়ে দুর্ভোগে পড়েছে শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯৬২ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর চার কক্ষবিশিষ্ট বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয় ১৯৯৪ সালে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে শিক্ষার্থী রয়েছে ১৪৫ জন। শিক্ষক পাঁচজন এবং কর্মচারী রয়েছেন তিনজন। ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় প্রায়ই ছাদের পলেস্তারা ও কংক্রিট খসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গায়ে পড়ে। সর্বশেষ গত ২৩ জুন ক্লাস চলাকালে একটি শ্রেণিকক্ষের বিমের নিচের অংশের কংক্রিট পড়ে দুই শিক্ষার্থী আহত হয়। এমন ঘটনার পর ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনটির অনেক স্থানেই পলেস্তারা খসে গেছে। দেয়ালের অংশ ধসে গিয়ে রড বেরিয়ে এসেছে। দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে একটু দূরে খোলা জায়গায় বাঁশের খুঁটির ওপর ত্রিপল টানিয়ে পাঠদান চলছে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই দাপ্তরিক কার্যক্রম চালাচ্ছেন শিক্ষকেরা।

চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সামিউল ইসলাম জানায়, প্রায় সময় স্কুলের ভেতরের দেয়ালের অংশ ধসে পড়ে। কিছুদিন আগে ক্লাস চলাকালে কংক্রিট খসে পড়ে দুই শিক্ষার্থী আহত হয়।

প্রধান শিক্ষক অমৃত কুমার সরকার বলেন, ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিছুদিন আগে ক্লাস চলাকালে একটি কক্ষের বিমের নিচের অংশ ভেঙে পড়ে দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়। এরপর বিদ্যালয় মাঠে ত্রিপল টানিয়ে পাঠদান চলছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাযহারুল ইসলাম বলেন, ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন শাখায় আবেদন পাঠানো হয়েছে।

আত্রাইয়ের ইউএনও মনিরুজ্জামান বলেন, আপাতত টিন দিয়ে অস্থায়ী কক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীনওগাঁরাজশাহী বিভাগপ্রাথমিক বিদ্যালয়ছাপা সংস্করণজেলার খবরদুর্ভোগ
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