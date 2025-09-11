Ajker Patrika
অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেছেন প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ শুরু করে।

বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, তাদের কাছে থেকে পরিচয়পত্র, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভিন্ন অনাবশ্যক খাত দেখিয়ে নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হতো। বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী জুবাইদ হোসেন বলে, ‘পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা বলে আমাদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখনো আমরা তা পাইনি।’

একই শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থী রাফিয়া আক্তার বলে, ‘নামাজের ঘর বানানোর কথা বলে টাকা নেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি। আবার অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ফেল করলে ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়।’ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আল আমিন হোসেন বলে, ‘প্রধান শিক্ষক নানা অজুহাতে টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেন। আমরা দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগ চাই।’

নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নওগাঁর মান্দা উপজেলার পরানপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদের মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে মান্দা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তবে বেলা ৩টার দিকে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করেন।

অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক আব্দুল ওয়াহেদ বলেন, ‘বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক নিয়মিত কোচিং করছিলেন। আমি তাতে বাধা দেওয়ায় উল্টো তাঁরা শিক্ষার্থীদের উসকে দিয়ে এসব করিয়েছেন। আমাকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয়েছে।’

এ বিষয়ে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, ‘সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করি। এরপরও শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করেন। আমরা তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিই।’ মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আখতার জাহান সাত্রী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুনেছি, পরানপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।’

শিক্ষার্থীদুর্নীতিনওগাঁমান্দাশিক্ষকপদত্যাগঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
