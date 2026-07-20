নওগাঁর নিয়ামতপুরে ভটভটি উল্টে নিহত ১, আহত ৫

নওগাঁর নিয়ামতপুরে গরুবোঝাই একটি ভটভটি উল্টে নুরোব আলী (৬০) নামে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গাবতলী-ছাতড়া সড়কের ঠকঠকি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনায় আরও পাঁচ গরু ব্যবসায়ী আহত হন।
নিহত নুরোব আলী রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার অনুকমপুর গ্রামের মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে।
দুর্ঘটনায় আহত চারঘাট উপজেলার অনুকমপুর এলাকার বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম (৬০) এবং মান্দা উপজেলার বড়বেলালদহ গ্রামের আইয়ুব আলীকে (৫২) মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
দুর্ঘটনায় আহত অন্য তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
চিকিৎসাধীন আইয়ুব আলী জানান, তাঁরা নিয়ামতপুর উপজেলার ছাতড়া হাট থেকে গরু কিনে একটি ভটভটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ঠকঠকি বাজার এলাকায় একটি ট্রাককে সাইড দিতে গিয়ে ভটভটিটি রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে যায়। এতে ছয় গরু ব্যবসায়ী আহত হন।
গরু ব্যবসায়ী আবু ইউসুফ হেলাল বলেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে তিনজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও তিনজনকে মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এদের মধ্যে নুরোব আলীকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত গরু ব্যবসায়ী নুরোব আলীর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
পঞ্চগড়ের বোদায় এনসিপির জুলাই পথসভায় সারজিস আলম বলেন, একই আদেশে গণভোট ও নির্বাচন হলে একটিকে বৈধ ও অন্যটিকে অবৈধ বলা যায় না। তিনি গণভোট, জুলাই সনদ, ইসলামী ব্যাংক ও বিএনপিকে ঘিরে একাধিক মন্তব্য করেন।৯ মিনিট আগে
নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলায় পুকুর থেকে আব্দুল হামিদ (৭৩) নামে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার বহুলী ইউনিয়নের একটি পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত আব্দুল হামিদ বহুলী ইউনিয়নের বহুলী মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত সদর শেখের ছেলে।১৯ মিনিট আগে
ঢাকামুখী আরাম পরিবহনের একটি বাস থেকে নেমে ওই নারী এক্সপ্রেসওয়ে পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।২৪ মিনিট আগে
প্রবাসফেরত বোনকে মারধরের খবর পেয়ে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন তিনিসহ তিন বোন। এ সময় বোনের বাড়িতে হামলা ও আক্রমণের দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের নির্মম নির্যাতন ও লাঠির আঘাতে তাঁর গর্ভে থাকা তিন মাসের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।২৭ মিনিট আগে