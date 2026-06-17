Ajker Patrika
নওগাঁ

আত্রাইয়ে রেললাইনের পাশে পড়েছিল হজ এজেন্সি প্রতিনিধির মরদেহ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আত্রাইয়ে রেললাইনের পাশে পড়েছিল হজ এজেন্সি প্রতিনিধির মরদেহ
নিহত নিয়ামুল বছির । ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর আত্রাইয়ে রেললাইনের পাশ থেকে নিয়ামুল বছির (৪৮) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে জিআরপি থানা-পুলিশ। বুধবার বেলা ১১টার দিকে আত্রাই উপজেলার শিমুলিয়া রেলক্রসিং এলাকার কাছে রেললাইনের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নিয়ামুল বছির রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ঝিকরা গ্রামের নজিবর রহমানের ছেলে। তিনি নওগাঁয় একটি হজ এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

নিহতের পরিবার দাবি করেছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

নিহতের বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম জানান, নিয়ামুল বছির নওগাঁ ও বাগমারায় মক্কা হজ এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন এবং পরিবার নিয়ে নওগাঁ সদরের রজাকপুর এলাকায় বসবাস করতেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। পরে সন্ধ্যায় স্ত্রীকে ফোন করে জানান, তিনি আত্রাই রেলস্টেশনে অবস্থান করছেন এবং এশার নামাজের পর নওগাঁ ফিরবেন।

এর পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরদিন সকালে শিমুলিয়া রেলক্রসিংয়ের কাছে রেললাইনের পাশে মরদেহ পড়ে থাকার খবর পাওয়া যায়।

আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, তাঁর ভাইকে ধারালো অস্ত্র (চায়নিজ কুড়াল) দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ, নগদ টাকা ও হাতঘড়ি অক্ষত ছিল বলে জানান তিনি। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

সান্তাহার জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

বিষয়:

নওগাঁকুপিয়ে হত্যারাজশাহী বিভাগরানীনগরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত