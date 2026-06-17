আত্রাইয়ে রেললাইনের পাশে পড়েছিল হজ এজেন্সি প্রতিনিধির মরদেহ

নওগাঁর আত্রাইয়ে রেললাইনের পাশ থেকে নিয়ামুল বছির (৪৮) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে জিআরপি থানা-পুলিশ। বুধবার বেলা ১১টার দিকে আত্রাই উপজেলার শিমুলিয়া রেলক্রসিং এলাকার কাছে রেললাইনের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নিয়ামুল বছির রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার ঝিকরা গ্রামের নজিবর রহমানের ছেলে। তিনি নওগাঁয় একটি হজ এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।
নিহতের পরিবার দাবি করেছে, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।
নিহতের বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম জানান, নিয়ামুল বছির নওগাঁ ও বাগমারায় মক্কা হজ এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন এবং পরিবার নিয়ে নওগাঁ সদরের রজাকপুর এলাকায় বসবাস করতেন। মঙ্গলবার সকালে তিনি কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। পরে সন্ধ্যায় স্ত্রীকে ফোন করে জানান, তিনি আত্রাই রেলস্টেশনে অবস্থান করছেন এবং এশার নামাজের পর নওগাঁ ফিরবেন।
এর পর থেকে তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। স্বজনেরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। পরদিন সকালে শিমুলিয়া রেলক্রসিংয়ের কাছে রেললাইনের পাশে মরদেহ পড়ে থাকার খবর পাওয়া যায়।
আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, তাঁর ভাইকে ধারালো অস্ত্র (চায়নিজ কুড়াল) দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ, নগদ টাকা ও হাতঘড়ি অক্ষত ছিল বলে জানান তিনি। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।
সান্তাহার জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। মরদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল ভিক্টোরিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপকারভোগীদের জন্য নির্মিত প্যান্ডেল বাতাসে ভেঙে পড়ে গেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। মূল মঞ্চ অক্ষত রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে পূর্ববিরোধের জেরে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বিদ্যালয় ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে উপজেলার কাজিরপোল সেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রোহিতা ইউনিয়নের সরসকাঠি ও বাগডোব এলাকায় ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত ৯টি আশ্রয়ণ ঘর দেড় বছর ধরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নির্মাণকাজ শেষ হয়ে বিদ্যুতের মিটার সংযোগ দেওয়া হলেও তালিকাভুক্ত উপকারভোগীদের কাছে এখনো ঘরগুলো হস্তান্তর করা হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলায় ২২ বছর বয়সী এক তরুণীর পেট থেকে সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রায় তিন কেজি ওজনের একটি টিউমার অপসারণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৭ জুন) দিবাগত রাতে উপজেলার মেডিল্যাব হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারে এ অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।২ ঘণ্টা আগে