Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁর পত্নীতলায় ঈদ উদ্‌যাপন

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
পত্নীতলার নজিপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলোনিপাড়ায় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৌদির সঙ্গে মিল রেখে নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলায় ঈদুল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুসল্লিদের একটি অংশ প্রতিবছরের মতো এবারও এক দিন আগে এই উৎসব পালন করছেন। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) সকাল ৮টায় উপজেলার নজিপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলোনিপাড়ায় এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মাওলানা মো. কামারুজ্জামান।

নামাজে কয়েকটি এলাকার নারী-পুরুষসহ প্রায় ১০০ জন মুসল্লি অংশ নেন। ঈদের নামাজ আদায়ের পর তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। জামাতে অংশ নেওয়া মুসল্লিরা নামাজ শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করেন।

জামাতে অংশ নেওয়া স্থানীয় মেহেদী হাসান বলেন, ২০০৫ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও জেলার মহাদেবপুর, ধামইরহাট, পোরশা থেকে মুসল্লি এসে নামাজ আদায় করেন। এ ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জয়পুরহাট ও বগুড়া থেকেও মুসল্লি আসেন।

বিষয়:

ঈদনওগাঁপত্নীতলারাজশাহী বিভাগজেলার খবরঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

