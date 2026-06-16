ধামইরহাটে ইউপি চেয়ারম্যান লাকী গ্রেপ্তার

নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহফুজুল আলম লাকীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৬ জুন) দুপুরে উপজেলার ইসবপুর বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন।
ওসি জানান, মাহফুজুল আলম লাকী ইসবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ওই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে বিষ্ফোরক ও হত্যাচেষ্টাসহ কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিকেলে মামলা দায়েরের মধ্য দিয়ে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
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