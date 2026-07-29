বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু

নওগাঁর পোরশা উপজেলায় বিলে মাছ ধরতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার কাতকইল গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকেরা হলেন পোরশা উপজেলার কাতকইল বিলপাড়া গ্রামের শফিউদ্দিনের ছেলে মাহাবুর হোসেন ও একই গ্রামের মৃত আব্দুল গফুরের ছেলে আব্দুল আজিজ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে বিলের পানি সেচে মাছ ধরতে যান ওই দুই যুবক। সকাল ১০টার দিকে প্রথম দফায় মাছ ধরে তাঁরা বাড়িতেও ফিরেছিলেন। এরপর বেলা ১টার দিকে তাঁরা পুনরায় বিলে মাছ ধরতে যান। এ সময় আগে চালু রাখা বৈদ্যুতিক মোটরের কোনো একটি তার ছিদ্র হয়ে পানি বিদ্যুতায়িত হয়ে ছিল।
নিহত আব্দুল আজিজের প্রতিবেশী তোফায়েল আহমেদ জানান, বিলে নেমে প্রথমে মাহাবুর হোসেন বিদ্যুতায়িত হয়ে পানিতে পড়ে যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে আব্দুল আজিজও বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে পোরশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউর রহমান বলেন, সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং তদন্তসাপেক্ষে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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