নওগাঁয় আদালত থেকে মামলার নথি চুরি, গ্রেপ্তার ৪

নওগাঁ জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার নথি চুরির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া মামলার নথিও উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (২৩ মে) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নওগাঁর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২১ মে) নওগাঁ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে মামলার নথি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার শৈলগাছী ইউনিয়নের সিংবাচা বাজার এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে এস এম আকাশ (২৬), সদর উপজেলার খয়রাবাদ এলাকার করিম সরদারের ছেলে ও জেলা যুগ্ম ও দায়রা জজ আদালত-২-এর পিয়ন পলাশ, তাঁর ভাই সাপাহার সাবজজ আদালতের পিয়ন আরিফ এবং রানীনগর উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রামের আমজাদের ছেলে সবুজ (৪০)।
পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত কর্তৃপক্ষ জানায়, ৯০৪/২০২২ নম্বর মামলার নথি হারিয়ে গেছে। একই সঙ্গে একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করে আদালতের এক কর্মচারীর কাছে মামলার নথি ফেরত দেওয়ার কথা বলে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।
ঘটনার পর গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে প্রথমে রাজশাহীর বাগমারা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে মূল অভিযুক্তকে শনাক্ত করে সদর উপজেলার সিংবাচা বাজার এলাকা থেকে এস এম আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি খড়ের পালা থেকে মামলার নথি বের করে দেন। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ সুপার আরও জানান, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল। নথি চুরির পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হবে।
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) দুই হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১০০ থেকে ১২০ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
যশোর-খুলনা মহাসড়কের চাউলিয়া তেল পাম্পের সামনে কাভার্ডভ্যানের চাপায় ইজিবাইক ও ভ্যানের চালকসহ চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছে আরও তিনজন। আহতদের উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের পটিয়ায় বাসের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই কিশোর নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন। শনিবার (২৩ মে) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পটিয়া আনসার ক্যাম্প এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালে ঐতিহাসিক ধরার খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২৩ মে) বেলা আড়াইটার দিকে ঢাকা থেকে সড়কপথে ত্রিশাল উপজেলার বইলর ইউনিয়নের কানহর এলাকায় পৌঁছে তিনি এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। পরে খালের পাশে আয়োজিত এক সমাবেশে সাধারণ জনগণ ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের...৩৮ মিনিট আগে