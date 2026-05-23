Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় আদালত থেকে মামলার নথি চুরি, গ্রেপ্তার ৪

 নওগাঁ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার করা চার ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁ জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার নথি চুরির ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়া মামলার নথিও উদ্ধার করা হয়েছে।

শনিবার (২৩ মে) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নওগাঁর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২১ মে) নওগাঁ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে মামলার নথি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদর উপজেলার শৈলগাছী ইউনিয়নের সিংবাচা বাজার এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে এস এম আকাশ (২৬), সদর উপজেলার খয়রাবাদ এলাকার করিম সরদারের ছেলে ও জেলা যুগ্ম ও দায়রা জজ আদালত-২-এর পিয়ন পলাশ, তাঁর ভাই সাপাহার সাবজজ আদালতের পিয়ন আরিফ এবং রানীনগর উপজেলার তেবাড়িয়া গ্রামের আমজাদের ছেলে সবুজ (৪০)।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম জানান, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলা ও দায়রা জজ আদালত কর্তৃপক্ষ জানায়, ৯০৪/২০২২ নম্বর মামলার নথি হারিয়ে গেছে। একই সঙ্গে একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে ফোন করে আদালতের এক কর্মচারীর কাছে মামলার নথি ফেরত দেওয়ার কথা বলে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

ঘটনার পর গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। তদন্তের অংশ হিসেবে প্রথমে রাজশাহীর বাগমারা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। পরে মূল অভিযুক্তকে শনাক্ত করে সদর উপজেলার সিংবাচা বাজার এলাকা থেকে এস এম আকাশকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি খড়ের পালা থেকে মামলার নথি বের করে দেন। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সুপার আরও জানান, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মামলার রায় ঘোষণার কথা ছিল। নথি চুরির পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হবে।

