হাবিপ্রবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ জনের নাম উল্লেখসহ শতাধিক আসামি করে মামলা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) দুই হলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ১০০ থেকে ১২০ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাতে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. নওশের ওয়ান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলার পর তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নূরনবী।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরে শতাধিক শিক্ষার্থী দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে শহীদ নূর হোসেন হলের অভ্যন্তরে ভাঙচুর চালায়। এতে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকার সরকারি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ সময় হামলায় সহকারী প্রক্টর মবিনুল ইসলামসহ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। পাশাপাশি তাঁদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও আনা হয়েছে।
এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাত্র পরিচয়ে সংঘবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে হল ও কক্ষ দখলের উদ্দেশ্যে দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড, গাছের ডাল ও বাঁশের লাঠি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মহড়া ও অপতৎপরতা চালিয়ে আসছিল। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
মামলায় নাম উল্লেখ করা সাত আসামি হলে ২৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী আরাফাত হোসেন, ২২ ব্যাচের তাসরিফ ইসলাম প্রান্তিক ও নাইমুর রহমান দুর্জয়, ২০ ব্যাচের শিক্ষার্থী আসিফ হোসেন কাফি ও সামিউল ইসলাম শামস, ২১ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. সোহেল রানা এবং ২২ ব্যাচের শিক্ষার্থী শাকির মাহমুদ।
হাবিপ্রবির প্রক্টর ড. মো. নওশের ওয়ান বলেন, ‘হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মামলা করেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না বলেও তিনি জানান।
দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ওসি মো. নূরনবী বলেন, এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পূর্বশত্রুতা ও জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে একজন গুলিবিদ্ধসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ বকুল হোসেনকে (৩২) উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
অর্থ আত্মসাতের মামলায় খুলনার একটি আদালত সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বড়দল গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপক মো. মকবুল হোসেনকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি একই আদালত তাঁকে ৪৮ হাজার ৭৪৯ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।২৩ মিনিট আগে
কোটি টাকা মূল্যের কোকেনসহ গ্রেপ্তারের পর নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা বিএনপির সদস্য সাইফুজ্জামান কাজলকে (৪৭) দল থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শনিবার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম হিলালী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
খুলনায় ওমর ফারুখ (২৫) নামের এক যুবককে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ লাশটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দৌলতপুর থানার মহেশপাশা পশ্চিমপাড় খুটিরঘাট এলাকার একটি মাছের ঘের থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত যুবক খানজাহান আলী থানার জাব্দিপুর এলাকার বাসিন্দা ইব্রাহীম শেখের ছেলে।১ ঘণ্টা আগে