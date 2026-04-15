Ajker Patrika
নওগাঁ

ধামইরহাটে স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আহত সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতোকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর ধামইরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পিপাসা মাহাতো (২৮) নামের এক নারীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌরসভার দক্ষিণ চকযদু এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। আহত সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো জগদল আদিবাসী স্কুল অ্যান্ড কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের (বিএম শাখা) প্রভাষক।

আজ বুধবার দুপুরে সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো বাদী হয়ে তাঁর স্ত্রী পিপাসা মাহাতো, শ্বশুর খোকা মাহাতোসহ অজ্ঞাতনামা আরও সাতজনের বিরুদ্ধে ধামইরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযুক্তরা সবাই উপজেলার মঙ্গলবাড়ী মুকুন্দপুর এলাকার বাসিন্দা।

অভিযোগে সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো জানান, তাঁর স্ত্রী প্রায়ই বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন এবং জোর করে চলে যেতেন। সংসারের প্রতি খেয়াল না রেখে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। তিনি আরও বলেন, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে একটি মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশায় করে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাড়ির সামনে এসে ডাকাডাকি করেন। দরজা খুলতেই তাঁদের হাতে থাকা বাঁশের লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁকে আঘাত করা হয়।

এ সময় মাথা ও কানে গুরুতর আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় তিনি প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শ্বশুর খোকা মাহাতো। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছে এবং হাতে বিষফোড়াও হয়েছিল। কিন্তু জামাই মেয়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করতেন না। চিকিৎসার খরচ তাঁকেই বহন করতে হতো। পাশাপাশি প্রায়ই মেয়ের গায়ে হাত তুলতেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছেও অভিযোগ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে জামাই তাঁর মেয়েকে মারধর করেছেন—এ খবর পেয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে জামাইয়ের বাড়িতে যান। সেখানে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি হয় এবং দরজার আঘাতে সত্যেন্দ্রনাথ আহত হন বলে দাবি করেন তিনি।

ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান বলেন, তাঁরা অভিযোগ পেয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাঝ আকাশে সহযাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় গ্রেপ্তার

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

পটুয়াখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু

চিংম্রং বৌদ্ধবিহারে সাংগ্রাই জল উৎসব, আনন্দে মাতোয়ারা হাজারো দর্শক

