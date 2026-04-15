ধামইরহাটে স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

নওগাঁর ধামইরহাটে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে পিপাসা মাহাতো (২৮) নামের এক নারীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌরসভার দক্ষিণ চকযদু এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। আহত সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো জগদল আদিবাসী স্কুল অ্যান্ড কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের (বিএম শাখা) প্রভাষক।
আজ বুধবার দুপুরে সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো বাদী হয়ে তাঁর স্ত্রী পিপাসা মাহাতো, শ্বশুর খোকা মাহাতোসহ অজ্ঞাতনামা আরও সাতজনের বিরুদ্ধে ধামইরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযুক্তরা সবাই উপজেলার মঙ্গলবাড়ী মুকুন্দপুর এলাকার বাসিন্দা।
অভিযোগে সত্যেন্দ্রনাথ মাহাতো জানান, তাঁর স্ত্রী প্রায়ই বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য চাপ দিতেন এবং জোর করে চলে যেতেন। সংসারের প্রতি খেয়াল না রেখে ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। তিনি আরও বলেন, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে একটি মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশায় করে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাড়ির সামনে এসে ডাকাডাকি করেন। দরজা খুলতেই তাঁদের হাতে থাকা বাঁশের লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁকে আঘাত করা হয়।
এ সময় মাথা ও কানে গুরুতর আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় তিনি প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত শ্বশুর খোকা মাহাতো। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে দীর্ঘদিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছে এবং হাতে বিষফোড়াও হয়েছিল। কিন্তু জামাই মেয়ের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করতেন না। চিকিৎসার খরচ তাঁকেই বহন করতে হতো। পাশাপাশি প্রায়ই মেয়ের গায়ে হাত তুলতেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছেও অভিযোগ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে জামাই তাঁর মেয়েকে মারধর করেছেন—এ খবর পেয়ে তিনি ছেলেকে নিয়ে জামাইয়ের বাড়িতে যান। সেখানে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি হয় এবং দরজার আঘাতে সত্যেন্দ্রনাথ আহত হন বলে দাবি করেন তিনি।
ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান বলেন, তাঁরা অভিযোগ পেয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
দুমকি উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় হারুন অর রশিদ খান (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে একটি হরিণকে প্রকাশ্যে জবাই করার ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক ক্ষোভ ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। গত শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের মুহুরী প্রকল্প এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তবে ঘটনার তিন দিন পর আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে১০ মিনিট আগে
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ৮ এপ্রিল তীব্র জ্বর, কাশিসহ হামের উপসর্গ নিয়ে জয়নাল মিয়ার ১০ মাস বয়সী ছেলে জাহিদকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিন তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। তবে পরীক্ষার রিপোর্ট আসার আগেই ছয় দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তার মৃত্যু হয়।১৩ মিনিট আগে
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার চিংম্রং বৌদ্ধবিহার মাঠে সাংগ্রাই জল উৎসব উদ্যাপন কমিটির আয়োজনে বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকাল ১০টায় মারমা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব সাংগ্রাই জল উৎসবের উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান।১ ঘণ্টা আগে