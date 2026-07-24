Ajker Patrika
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নওগাঁ

মহাদেবপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের বাইসাইকেল, নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ

 নওগাঁ প্রতিনিধি
মহাদেবপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের বাইসাইকেল, নারীদের সেলাই মেশিন বিতরণ
৮২ জন শিক্ষার্থীর হাতে বাইসাইকেল তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর মহাদেবপুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ৮২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বাইসাইকেল এবং ৫৫ জন নারীর মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

শুক্রবার (২৪ জুলাই) বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নওগাঁ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হুদা বাবুল।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মানুজরা মুশাররফসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ফজলে হুদা বাবুল বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আন্তরিক। কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে সঙ্গে নিয়েই দেশ এগিয়ে যাবে। শিক্ষা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত এবং নারীদের স্বাবলম্বী করতেও এটি সহায়ক হবে।’

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ‘বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাইসাইকেল এবং নারীদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁরাজশাহী বিভাগমহাদেবপুরজেলার খবরউপজেলা প্রশাসন
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