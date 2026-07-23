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৪ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন ‘টিপ-কাণ্ডে’ বরখাস্ত পুলিশ কনস্টেবল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ২২: ১৩
৪ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন ‘টিপ-কাণ্ডে’ বরখাস্ত পুলিশ কনস্টেবল
নাজমুল তারেক। ফাইল ছবি

রাজধানীর ফার্মগেটে আলোচিত ‘টিপ-কাণ্ডে’ চাকরিচ্যুত হওয়া পুলিশ কনস্টেবল মো. নাজমুল তারেক চার বছর পর চাকরি ফিরে পেয়েছেন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল তাঁকে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার নাজমুল তারেকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম কাজল বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে করা মামলার রায়ে আদালত নাজমুল তারেককে পুনরায় চাকরিতে বহাল করার আদেশ দিয়েছেন।

২০২২ সালের ২ এপ্রিল রাজধানীর ফার্মগেটে নাজমুল তারেক টিপ পরা নিয়ে তেজগাঁও কলেজের থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক লতা সমাদ্দারকে হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। সে সময় নাজমুল তারেক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) প্রোটেকশন বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, উল্টো পথে মোটরসাইকেল চালানোর সময় লতা সমাদ্দারের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে লতা সমাদ্দার অভিযোগ করেন, পুলিশ পোশাক পরা এক ব্যক্তি তাকে ‘টিপ পরছোস কেন’ বলে কটূক্তি করেন।

ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তদন্ত শেষে নাজমুল তারেককে প্রথমে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। পরে বিভাগীয় কার্যক্রম শেষে তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

টিপ-কাণ্ডে সেই কনস্টেবল নাজমুল তারেক বরখাস্তটিপ-কাণ্ডে সেই কনস্টেবল নাজমুল তারেক বরখাস্ত

তবে শুরু থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিলেন নাজমুল তারেক। তাঁর দাবি ছিল, তিনি টিপ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি আরও দাবি করেন, ঘটনাস্থলের এক দোকানদারও তাঁর বক্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ২০২২ সালের নভেম্বরে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা করেন নাজমুল তারেক। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার ট্রাইব্যুনাল তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দেন।

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বিষয়:

ঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগবরখাস্তফার্মগেট
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