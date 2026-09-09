Ajker Patrika
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নওগাঁ

সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে নির্মাণকাজ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে নির্মাণকাজ
ভবানীপুর বাজারে সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই সড়কের নির্মাণকাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার ভবানীপুর বাজারে সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে সড়কের নির্মাণকাজ। পল্লিবিদ্যুৎ অফিসে বারবার খুঁটি সরানোর আবেদন করেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এতে জনভোগান্তি আর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় স্থানীয়দের মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ভবানীপুর হাট-বাজার ইজারাদারের পার্টনার রফিকুল ইসলাম চঞ্চল জানান, সপ্তাহের শনিবার এবং মঙ্গলবার এই বাজারে হাট বসে। এ ছাড়া প্রতিদিনই বাজার বসে। বাজারের মাঝখানে সড়কের নির্মাণকাজ চলছে। কিন্তু সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি না সরিয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদার। যদি এই খুঁটি রেখেই সড়কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে জনভোগান্তি আরও চরম আকার ধারণ করবে।

ভ্যানচালক জামাল উদ্দীন বলেন, এই সড়কের পাশেই ধান, গম, ভুট্টা ও সরিষার আড়ত বসে। সড়কের মাঝখানে খুঁটি থাকায় ভ্যানসহ বিভিন্ন পরিবহন চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সড়কের নির্মাণকাজ শুরু করার সময় মনে হয়েছিল খুঁটিটি অপসারণ হবে। কিন্তু সেই খুঁটি রেখেই নির্মাণকাজ চলছে।

মেহেদি হাসান নামে এক পথচারী বলেন, ভবানীপুর হাট থেকে ইজারার মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করে। অথচ জনগণের ভোগান্তি নিরসনের জন্য বিদ্যুতের একটি খুঁটিই অপসারণ হচ্ছে না। জনভোগান্তি নিরসনে দ্রুত খুঁটি অপসারণ করে তারপর সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান তিনি।

ভবানীপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি আরিফুজ্জামান লেবু বলেন, সড়কের মাঝখান থেকে বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণে আবেদন করেছি। প্রায় দুই মাস ধরে উপজেলা পল্লিবিদ্যুৎ অফিসে বারবার যোগাযোগ করেছি। এর মধ্যে দুইবার অফিস থেকে তদন্ত করে গেল। তবে এখনো খুঁটি অপসারণ হয়নি।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে হাট উন্নয়নের কাজের অংশ হিসেবে ওই সড়কে ঢালাইয়ের কাজ চলছে। আমিও কয়েকবার বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু খুঁটি অপসারণের কোনো সুরাহা করা সম্ভব হয়নি।

পল্লিবিদ্যুতের আত্রাই শাখার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) জসিম উদ্দীন বলেন, খুঁটি অপসারণের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। আসা করছি দ্রুতই খুঁটি অপসারণ হবে।

বিষয়:

নওগাঁবিদ্যুৎঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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