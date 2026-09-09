সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে নির্মাণকাজ

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার ভবানীপুর বাজারে সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে সড়কের নির্মাণকাজ। পল্লিবিদ্যুৎ অফিসে বারবার খুঁটি সরানোর আবেদন করেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এতে জনভোগান্তি আর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় স্থানীয়দের মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।
ভবানীপুর হাট-বাজার ইজারাদারের পার্টনার রফিকুল ইসলাম চঞ্চল জানান, সপ্তাহের শনিবার এবং মঙ্গলবার এই বাজারে হাট বসে। এ ছাড়া প্রতিদিনই বাজার বসে। বাজারের মাঝখানে সড়কের নির্মাণকাজ চলছে। কিন্তু সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি না সরিয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিকাদার। যদি এই খুঁটি রেখেই সড়কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে জনভোগান্তি আরও চরম আকার ধারণ করবে।
ভ্যানচালক জামাল উদ্দীন বলেন, এই সড়কের পাশেই ধান, গম, ভুট্টা ও সরিষার আড়ত বসে। সড়কের মাঝখানে খুঁটি থাকায় ভ্যানসহ বিভিন্ন পরিবহন চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সড়কের নির্মাণকাজ শুরু করার সময় মনে হয়েছিল খুঁটিটি অপসারণ হবে। কিন্তু সেই খুঁটি রেখেই নির্মাণকাজ চলছে।
মেহেদি হাসান নামে এক পথচারী বলেন, ভবানীপুর হাট থেকে ইজারার মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করে। অথচ জনগণের ভোগান্তি নিরসনের জন্য বিদ্যুতের একটি খুঁটিই অপসারণ হচ্ছে না। জনভোগান্তি নিরসনে দ্রুত খুঁটি অপসারণ করে তারপর সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান তিনি।
ভবানীপুর বাজার বণিক সমিতির সভাপতি আরিফুজ্জামান লেবু বলেন, সড়কের মাঝখান থেকে বিদ্যুতের খুঁটি অপসারণে আবেদন করেছি। প্রায় দুই মাস ধরে উপজেলা পল্লিবিদ্যুৎ অফিসে বারবার যোগাযোগ করেছি। এর মধ্যে দুইবার অফিস থেকে তদন্ত করে গেল। তবে এখনো খুঁটি অপসারণ হয়নি।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে হাট উন্নয়নের কাজের অংশ হিসেবে ওই সড়কে ঢালাইয়ের কাজ চলছে। আমিও কয়েকবার বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু খুঁটি অপসারণের কোনো সুরাহা করা সম্ভব হয়নি।
পল্লিবিদ্যুতের আত্রাই শাখার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) জসিম উদ্দীন বলেন, খুঁটি অপসারণের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। আসা করছি দ্রুতই খুঁটি অপসারণ হবে।
নরসিংদীর রায়পুরার মুছাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের চত্বরে গরু-ছাগলের হাট বসানোর অভিযোগে তালুকান্দি বাজারের ইজারাদার ফারুক মিয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। তিন কর্মদিবসের মধ্যে জবাব না দিলে ইজারা বাতিলসহ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার বিদায়ী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জয়িতা বসু খামারিদের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ পাহারায় তাঁর আগের কর্মস্থল ছেড়েছেন। আজ দুপুরে বিকেলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে তাঁর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।৬ মিনিট আগে
তিন বছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রিফাতের মা। মায়ের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে পরিবারটি যখন একটু একটু করে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল, সে সময়ই ঘটল সবচেয়ে বড় ছন্দপতন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে নিহত হন সেনাবাহিনীর গানার তাসনিম রিফাত (২৮)।১৩ মিনিট আগে
দেখভালের জন্য প্রতিবেশী দম্পতির কাছে রেখে যাওয়া দুই বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানায় এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা অভিযুক্তদের আটক করে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল দিয়ে পুলিশে দেন। ওই দিন রাতেই শিশুটির২১ মিনিট আগে