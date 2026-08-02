Ajker Patrika
En
নওগাঁ

নওগাঁর ধামইরহাটে মাঠে কাজের সময় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
নওগাঁর ধামইরহাটে মাঠে কাজের সময় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু
ছবি: সংগৃহীত

নওগাঁর ধামইরহাট উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের মঙ্গোলিয়া এলাকায় মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে আবু বক্কর সিদ্দিক (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে এ ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক আলমপুর ইউনিয়নের মঙ্গোলিয়া এলাকার আব্দুল গফুর মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে আবু বক্করসহ ৫-৬ জন শ্রমিক মঙ্গোলিয়া বিলের একটি খেতে একসঙ্গে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ করছিলেন। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টিপাত শুরু হলে হঠাৎ বজ্রপাতে আবু বক্কর গুরুতর আহত হন।

খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁকে ধামইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ধামইরহাট থানার এএসআই রায়হান জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁমৃত্যুরাজশাহী বিভাগধামইরহাটকৃষকবজ্রপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত