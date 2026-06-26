ধামইরহাটে বৃদ্ধা মায়ের পায়ের রগ কেটে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে ছেলে গ্রেপ্তার

নওগাঁর ধামইরহাটে বৃদ্ধা মাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পর পায়ের রগ কেটে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে তাঁর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) রাতে উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের বস্তাবর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার আসাদুজ্জামান (৩৭) ওই গ্রামের আবু হাসনাতের ছেলে।
ধামইরহাট থানা-পুলিশ জানায়, ভুক্তভোগী বৃদ্ধার নাম আঞ্জুমান আরা। দীর্ঘদিন ধরে ছেলে আসাদুজ্জামান তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার দিন আঞ্জুমান আরা বাদী হয়ে ধামইরহাট থানায় ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন।
ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওই যুবক ছুরি দিয়ে তার বৃদ্ধা মায়ের ডান পায়ের রগ কেটে দেয়। বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসার পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।’
তিনি আরও জানান, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামের নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাতেই ধামইরহাট থানা-পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে বস্তাবর গ্রাম থেকে আসাদুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করে।
পরে মামলা দায়েরের পর শুক্রবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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