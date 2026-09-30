Ajker Patrika
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নওগাঁ

নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ রুটে বাস-অটোরিকশার চলাচল শুরু

 নওগাঁ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ৪২
নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ রুটে বাস-অটোরিকশার চলাচল শুরু
নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ রুটে বাস-অটোরিকশার চলাচল শুরু । ছবি: সংহীত

সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও বাস শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি অবস্থানের জেরে টানা ৭৯ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর অবশেষে নওগাঁয় অভ্যন্তরীণ ও কয়েকটি আন্তজেলা রুটে বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশা চলাচল শুরু হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দুই পক্ষের সমঝোতা হলে যান চলাচল শুরু হয়। দীর্ঘ প্রায় ৭৯ ঘণ্টা পর যান চলাচল শুরু হলেও সাধারণ যাত্রীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এদিকে এই যান চলাচল বন্ধ থাকার সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির অসাধু ছোট যান চালক সাধারণ যাত্রীদের জিম্মি করে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বাধ্য হয়ে দ্বিগুণ বা তার চেয়েও বেশি ভাড়া দিয়ে রিকশা, ভ্যান বা বিভিন্ন বিকল্প উপায়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়েছে যাত্রীদের।

মান্দাগামী যাত্রী আরিফ হোসেন বলেন, প্রশাসনের সমঝোতায় গাড়ি চলাচল তো শুরু হলো, কিন্তু এই কয়েকদিনের ভোগান্তির দায় কে নেবে? সংঘর্ষ হলো কার সাথে আর কষ্ট ভোগ করতে হলো সাধারণ যাত্রীদের। সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা কেউ ভাবে না।

নওগাঁ জেলা বাসমালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ‘এই আন্দোলনে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা নাই। এটি শ্রমিকদের আন্দোলন ছিল। তাঁদের যে দাবিগুলো ছিলো, তাঁরা প্রশাসনের কাছে লিখিত চেয়েছিল। প্রশাসন তাঁদের দাবি লিখিত দিয়েছে; এখন শ্রমিকেরা গাড়ি চালাচ্ছে।’

এ বিষয়ে নওগাঁর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মাসুদুল হক বলেন, শ্রমিকদের নির্দিষ্ট দাবি ও শর্ত সাপেক্ষে যান চলাচল শুরু হয়েছে। যাত্রী ওঠানামার ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট দূরত্বে সিএনজি ও বাস স্টেশন থাকবে।

বিষয়:

নওগাঁবাসঅটোরিকশারাজশাহী বিভাগনওগাঁ সদরজেলার খবর
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