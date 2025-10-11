Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নওগাঁ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ করেছেন জমির মালিক। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ করেছেন জমির মালিক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর রাণীনগরে জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার রাতে কালীগ্রাম ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা কমল চন্দ্র মহন্তের ছেলে কানাই চন্দ্র মহন্তের জমির ধান নষ্ট হয়। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

জমির মালিক কানাই চন্দ্র মহন্ত জানান, গ্রামের দক্ষিণ পাশে সড়কসংলগ্ন ১৫ শতক জমিতে বিনা-১৭ জাতের ধান লাগিয়েছেন। ইতিমধ্যে ধানের শিষ বের হয়ে পাক ধরেছে। আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যেই ধান কাটা যেত। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে দুর্বৃত্তরা আগাছানাশক ছিটিয়ে জমির ধান নষ্ট করেছে। আজ সকালে জমিতে গিয়ে এ দৃশ্য দেখতে পান তিনি। কানাই অভিযোগ করেন, জমির মালিকানা নিয়ে একই গ্রামের মৃত চিত্তরঞ্জন চন্দ্রের ছেলে চমক চন্দ্র ও তাঁর মায়ের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে। তাঁরাই হয়তো আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করেছে।

এদিকে চমক চন্দ্রের মা মুক্তি রানী বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বিরামপুরে ছেলেকে নিয়ে বাস করি। হরিপুর গ্রামে কানাইদের সঙ্গে জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চললেও আমরা জমির ধান নষ্ট করিনি। হয়তো তারা নিজেরাই এটা করে আমাদের ঘাড়ে দোষ দিচ্ছে, অথবা অন্য কেউ এটা করতে পারে।’

রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, ‘জমিতে আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্টের ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নওগাঁঅভিযোগনওগাঁ সদরধান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোটেলে নিয়ে ধর্ষণ: অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিশোরীর মৃত্যুর অভিযোগ, দুই যুবক আটক

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৫ সেনা কর্মকর্তা হেফাজতে: সেনাসদর

ট্রাইব্যুনালের গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় সেনাবাহিনী মোর‍্যালি আপসেট, তবে সবসময় ন্যায়ের পক্ষে: সেনাসদর

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

দূতাবাসে আফগানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে নারীদের বাধা, ‘কোনো ভূমিকা নেই’ বলল ভারত

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

কাঁদতে কাঁদতে আইসিসিকে জীবনের দুঃখের গল্প শোনালেন মারুফা

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

দেশে বাড়ছে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ, সতর্ক থাকবেন যেভাবে

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

অনুমোদনহীন স্থাপনা: ১২০০ ভবনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

বিনা মূল্যের পাঠ্যবইয়ে এবারও অনিশ্চয়তা

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

আগাছানাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার অভিযোগ

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

কোম্পানীগঞ্জে গ্যাস লিকেজে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ভাইবোনের মৃত্যু

কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কর্ণফুলীতে ডকে জাহাজশ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার