Ajker Patrika
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নওগাঁ

৬ বছরের শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ২ কিশোর গ্রেপ্তার

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
৬ বছরের শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ২ কিশোর গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর রাণীনগরে ৬ বছরের এক শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার বিকেলে শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে রাতেই এ ঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকারিয়া মন্ডল জানান, বুধবার বিকেলে ওই শিশু খেলা করছিল। এ সময় প্রতিবেশী দুই কিশোর শিশুকে মোবাইল ফোনে কার্টুন দেখানোর কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর ঘরের মধ্যে নিয়ে ওই দুই কিশোর শিশুকে ধর্ষণ করে। এদিকে শিশুর মা শিশুকে খোঁজ করতে থাকলে ওই দুই কিশোর পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন জানতে পেরে ওই বাড়ি থেকে শিশুকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে রাণীনগর হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে বুধবার রাতে উন্নত চিকিৎকার জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এ ঘটনায় শিশুর মা বাদী হয়ে দুই কিশোরকে আসামি করে বুধবার রাতে রাণীনগর থানায় মামলা করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাতেই অভিযান চালিয়ে ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী ওই দুই কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি জাকারিয়া মন্ডল আরও জানান, শিশুর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাকে নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে গ্রেপ্তার দুই কিশোর। তাদের বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

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