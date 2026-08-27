ফটিকছড়ির ভূজপুরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন টাওয়ারে যুবক, ছয় ঘণ্টা পর নামলেন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উত্তর উপজেলার ভূজপুরে জাতীয় গ্রিডের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের একটি টাওয়ারের চূড়ায় ওঠেন মো. তানজীব (২৫)। প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে নামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি নিজেই নিচে নেমে আসেন। পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নিয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মিরেরখীল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে টাওয়ারের একেবারে চূড়ায় দেখে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের বিশাল আকৃতির টাওয়ারটির চূড়ায় তানজীবকে দেখা যায়। টাওয়ারটি জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের অংশ হওয়ায় পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তানজীবকে নিরাপদে নামানোর চেষ্টা শুরু করেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর বিকেলের দিকে তিনি নিজেই টাওয়ার থেকে নিচে নেমে আসেন।
ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, তানজীব মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ। কয়েক দিন আগে পরিবারের সঙ্গে মাইজভান্ডার দরবারে এসে সেখান থেকে নিখোঁজ হন। বর্তমানে তিনি পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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