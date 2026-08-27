Ajker Patrika
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বরিশাল

প্লাস্টিকের ব্যাগে পাওয়া নবজাতকের ঠাঁই ছোটমণি নিবাসে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চিকিৎসা

আগৈলঝাড়া(বরিশাল) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৪৭
প্লাস্টিকের ব্যাগে পাওয়া নবজাতকের ঠাঁই ছোটমণি নিবাসে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চিকিৎসা
আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থেকে নবজাতককে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরগুনার বামনায় প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা নবজাতকের ঠাঁই হয়েছে বরিশালের আগৈলঝাড়া বিভাগীয় ছোটমণি নিবাস কেন্দ্রে।

গতকাল বুধবার বিকেলে নবজাতকটিকে ছোটমণি নিবাস কেন্দ্রে নেওয়া হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে প্রশাসনের সহযোগিতায় বিকেলেই নবজাতককে উন্নত চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সযোগে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

আগৈলঝাড়া বিভাগীয় ছোটমণি নিবাস কেন্দ্রের উপতত্ত্বাবধায়ক সুশান্ত বালা জানান, গত সোমবার বামনা উপজেলার সোনাখালী গ্রামে একটি নারকেলগাছের নিচে প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে ওই নবজাতক কন্যাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। নবজাতকের নাড়ি কাটা ছিল না, শরীরজুড়ে অসংখ্য পিঁপড়া জড়ানো ছিল। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন নবজাতকটিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়।

এরপর নবজাতকের দেখভাল করার জন্য আগৈলঝাড়া উপজেলার ছোটমণি নিবাস কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধারের খবর জানতে পারেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি নবজাতককে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা শিশু সদন হাসপাতালে পাঠাতে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদকে নির্দেশ দেন। এরপর নবজাতককে অ্যাম্বুলেন্সযোগে ঢাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা গোলাম মোর্শেদ সজিব।

বিকেলে আগৈলঝাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. পলাশ আহম্মেদ, ছোটমণি নিবাসের উপতত্ত্বাবধায়ক সুশান্ত বালা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আতাউল্লাহ, একজন নার্স ও আয়াসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়।

বিষয়:

নবজাতকচিকিৎসাবরিশাল বিভাগপ্রধানমন্ত্রী
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