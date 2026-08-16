Ajker Patrika
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নওগাঁ

হারিয়ে যাওয়া ৮০টি মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দিল পুলিশ

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি
হারিয়ে যাওয়া ৮০টি মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দিল পুলিশ
মালিকদের কাছে মোবাইল হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁয় জেলা পুলিশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), ক্রাইম ও জেলা গোয়েন্দা শাখার উদ্যোগে গত জুলাইয়ে হারিয়ে যাওয়া ৮০টি মোবাইল উদ্ধার করে মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মোবাইলগুলো মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। এ সময় হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে অনেকেই সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় আইসিটি শাখা, ক্রাইম এবং গোয়েন্দা শাখার একটি টিম গত জুলাইয়ে বিভিন্ন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে মোবাইলগুলো শনাক্ত ও উদ্ধার করে।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘হারানো মোবাইল মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। নওগাঁ জেলা পুলিশ হারানো সব মোবাইল উদ্ধারে তৎপর রয়েছে এবং সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।’

অনুষ্ঠানে নওগাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) শেখ মোহাম্মদ জিন্নাহ আল মামুনসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

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