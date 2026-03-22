Ajker Patrika
নওগাঁ

নওগাঁয় চাঁদা না দেওয়ায় একজনকে হাতুড়িপেটা

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর মান্দায় বসতবাড়ি কিনে চাঁদা না দেওয়ায় একজনকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মুমূর্ষু অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ রোববার (২২ মার্চ) দুপুরে উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের কির্তলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তির নাম সারওয়ার জাহান উজ্জ্বল (৪৫)। তিনি কির্তলী গ্রামের কছিম উদ্দিন প্রামাণিকের ছেলে। অন্যদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হলেন কালীগ্রাম গ্রামের রাজু আহমেদ (৫০)। দলবল নিয়ে তিনি সারওয়ার জাহান উজ্জ্বলের ওপর এ হামলা চালায়।

আহত উজ্জ্বলের স্ত্রী সাথী আক্তার জানান, প্রায় এক বছর আগে কির্তলী গ্রামের প্রসাদ কুমার ও তাপস কুমারের কাছ থেকে তাঁদের বসতবাড়ি কিনে নেওয়া হয়। বাড়ি কেনার বেশ কিছুদিন পর থেকে অভিযুক্ত রাজু আহমেদ ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল।

তিনি আরও বলেন, ‘একই দাবিতে ঈদের আরেক দিন বিকেলে রাজু আহমেদের নেতৃত্বে তার লোকজন আমাদের বাড়ি ঘিরে রাখে। পরে স্থানীয় লোকজনে চাপের মুখে তারা পিছু হটে। আজ রোববার দুপুর ১২টার দিকে একই দাবিতে রাজু আহমেদ ও শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ১০-১২ জন সন্ত্রাসী কালীগ্রাম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পেছনে স্বামী উজ্জ্বলকে ধরে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, হামলাকারীরা হাতুড়ি দিয়ে উজ্জ্বলের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কে এম মাসুদ রানা বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নওগাঁমান্দারাজশাহী বিভাগজেলার খবরচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

