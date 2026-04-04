চুরির অভিযোগ: দুই শিশুকে নির্যাতন

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৪২
চুরির অভিযোগ: দুই শিশুকে নির্যাতন
শিশুকে পুকুরে নামিয়ে নির্যাতন। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ত্রিশালে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে দুই শিশুকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। উপজেলার ধলা এলাকায় গত ২৭ মার্চ ঘটনাটি ঘটলেও গতকাল শুক্রবার ভুক্তভোগীদের এক স্বজন বাদী হয়ে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেন।

এদিকে দুই শিশুকে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় উঠেছে।

ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন যুবক চুরির অপবাদ দিয়ে দুই শিশুকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করছে। একপর্যায়ে একটি শিশুকে জোর করে পুকুরে নামিয়ে বারবার পানিতে চুবানো হচ্ছে।

অপর শিশুকে পুকুরে নামাতে গেলে তাদের একজনের পায়ে জাপটে ধরে সে প্রাণভিক্ষা চেয়ে আকুতি জানালেও তাকে টেনেহিঁচড়ে পানিতে নামিয়ে চুবানো হয়।

এ সময় শিশুদের গলা চেপে ধরে চুরির স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়। ব্যর্থ হয়ে তাদের পুকুরপাড়ের বাথরুমের নোংরা ও পচা পানি জোর করে খাওয়ানো হয়। এতে শিশুরা বমি করতে থাকে এবং বারবার চিৎকার করে প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকে।

শিশুদের বলতে শোনা যায়, ‘ভাই রে, বড় ভাইগো, মারিস না।’ একপর্যায়ে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়লেও নির্যাতনকারীরা কোনো দয়া দেখায়নি। ভিডিওতে কিছু লোকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

