Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে ট্রেনের চার বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলযোগাযোগ বন্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে ট্রেনের চার বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলযোগাযোগ বন্ধ
গফরগাঁওয়ে ট্রেনের চার বগি লাইনচ্যুত হলে হুড়োহুড়ি করে নামেন যাত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গফরগাঁও রেলস্টেশনে প্রবেশের আগে ঢাকাগামী জামালপুর কমিউটার ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এ ঘটনায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে গফরগাঁও রেলস্টেশনের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রেনটির ইঞ্জিন অক্ষত থাকলেও এর পরের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুল্লাহ আল হারুন বলেন, দুর্ঘটনার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ঘটনাস্থলে রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যাচ্ছেন এবং উদ্ধারকারী (রিলিফ) ট্রেন পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, গফরগাঁও স্টেশনে প্রবেশের আগমুহূর্তে বিকট শব্দের পর ইঞ্জিনের পেছনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনায় কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কাজ করছেন।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাট্রেনময়মনসিংহ বিভাগ
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