Ajker Patrika
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রাজশাহী

ডিবি পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবক আটক, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
ডিবি পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবক আটক, গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ
দুজনকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে দিল জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী পৌরসভার পিয়াদাপাড়ায় ডিবি পুলিশের পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে আটক করে গণধোলাই দেওয়ার পর পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৫ আগস্ট) হাসিবুল হাসান ও সোহেল রানা নামে দুই ব্যক্তি নিজেদের ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে পিয়াদাপাড়ার বাসিন্দা সোহেল রানার বাড়িতে যান। সেখানে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁরা ৬০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যান বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরদিন বৃহস্পতিবার তাঁরা আবার ওই বাড়িতে টাকা দাবি করতে গেলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে জনতা তাঁদের আটক করে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে বাঘা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ জানায়, আটক হাসিবুল হাসান (২৫) নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের চিথলিয়া গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে। তিনি চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য বলে জানা গেছে। অপর আটক সোহেল রানা (২৮) একই উপজেলার মারিয়া গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, ‘আটক দুজন বর্তমানে থানায় রয়েছেন। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’

তবে আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাঘাপুলিশরাজশাহী বিভাগচাঁদাবাজি
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