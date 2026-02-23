গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মহিউদ্দিন খান শেখ (৫৯) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার গফরগাঁও রেলস্টেশনের হোম সিগন্যাল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলা ২টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেন গফরগাঁও রেলস্টেশনের হোম সিগন্যাল অতিক্রমের সময় মহিউদ্দিন শেখ রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়েন। তিনি পৌরসভার মহিলা কলেজ এলাকার বাসিন্দা। পেশায় মনিহারি ব্যবসায়ী ছিলেন।
স্থানীয় বাসিন্দা রোকনউদ্দিন সবুর জানান, ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ব্যক্তির কোমর থেকে নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় লোকজন নিহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে পুলিশের সহযোগিতায় দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন বলেন, ট্রেনে কাটা পড়া ব্যক্তিকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায় বলে চিকিৎসকেরা জানান।
ফেনীর সোনাগাজীতে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁরা দুজনই আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।৩ মিনিট আগে
বাজারমূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-২-এর ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৯ প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। আজ সোমবার দুপুরে এই অভিযান চালায় র্যাব।৬ মিনিট আগে
যশোরের চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত চৌগাছা পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের (কুঠিপাড়া-পান্টিপাড়া) সাবেক কাউন্সিলর ও চৌগাছা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহিনুর রহমান শাহিন (৪৫) মারা গেছেন। তিনি চৌগাছা পৌরসভার কুঠিপাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে ও দুই শিশুসন্তানের জনক।১১ মিনিট আগে
খুলনায় তারাবির নামাজ আদায় করতে বেরিয়ে কাজী নিজাম উদ্দিন সুজন নামের এক ব্যবসায়ী দুই দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। এ ঘটনায় গতকাল রোববার সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ভুক্তভোগীর পরিবার।১৬ মিনিট আগে