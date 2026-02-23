Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মহিউদ্দিন খান শেখ (৫৯) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার গফরগাঁও রেলস্টেশনের হোম সিগন্যাল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেলা ২টার দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেন গফরগাঁও রেলস্টেশনের হোম সিগন্যাল অতিক্রমের সময় মহিউদ্দিন শেখ রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়েন। তিনি পৌরসভার মহিলা কলেজ এলাকার বাসিন্দা। পেশায় মনিহারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রোকনউদ্দিন সবুর জানান, ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত ব্যক্তির কোমর থেকে নিচের অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় লোকজন নিহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে পুলিশের সহযোগিতায় দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ রেলওয়ে জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তার হোসেন বলেন, ট্রেনে কাটা পড়া ব্যক্তিকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায় বলে চিকিৎসকেরা জানান।

বিষয়:

মৃত্যুগফরগাঁওট্রেনজেলার খবরব্যবসায়ী
এলাকার খবর
নতুন সরকার তাদের পছন্দের লোক বসাবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম: তাজুল ইসলাম

যুদ্ধ এড়াতে পরমাণু ইস্যুতে ছাড়ে প্রস্তুত, বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যা চাইছে ইরান

মাদকসম্রাট এল মেঞ্চোকে হত্যার পর টালমাটাল মেক্সিকো, ব্যাপক সহিংসতা

ইরানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কেন্দ্রে এখন লারিজানি

কাল ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

ভাতার কার্ড ভাগাভাগি নিয়ে যুবদল নেতা ও গ্রামপুলিশের মারামারি

কারওয়ান বাজারে ৯ প্রতিষ্ঠানকে ২৬ হাজার টাকা জরিমানা

চৌগাছায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার মৃত্যু

৪৮ ঘণ্টায় খোঁজ মেলেনি খুলনার সাবেক এমপির জামাতার

